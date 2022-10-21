Сельские видеоблогеры: как жители индийской деревни стали интернет-звёздами

С помощью интернета жители этой маленькой деревни в центральной Индии стали настоящими звёздами. Они создают ролики,..

С помощью интернета жители этой маленькой деревни в центральной Индии стали настоящими звёздами.

Они создают ролики, вдохновлённые Болливудом: от комедий и фарса до боевков и образовательных короткометражек.

У канала деревни Тулси уже около 120 000 подписчиков и более 200 видеороликов.

Всё началось около пяти лет назад, когда двое друзей Гьянендра Шукла и Джай Верма увидели видеоролик и решили сделать что-то подобное.

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[Гьянендра Шукла, видеоблогер]:

«Сначала мы понятия не имели, как снимать видео и какое. Кроме того, у нас не было фотоаппаратуры. Мы решили использовать мобильные телефоны для съёмки и монтажа. Но позже решили, что нам следует купить что-то другое».

Во время карантина, когда многие жители деревни остались без работы, они стали вовлекаться в процесс съёмки.

Изначально они делали трёхминутные ролики. Потом увидели, что выгоднее делать длинные, поскольку в них можно вставить больше рекламы. Теперь выпускают часовые. Причем по два-три каждый месяц. В итоге стали зарабатывать ежемесячно почти по 500 долларов.

[Джай Верма, видеоблогер]:

«Самая большая проблема для блогеров – писать привлекательный контент, который принесёт достаточное количество подписчиков и доходов от рекламы».

В этой деревне живёт около 3000 человек. И многие уже снялись в роликах этого канала. Кто-то – бесплатно, поскольку ему нравится видеть себя на экране. А кто-то уже сделал это своей профессией и даже строит грандиозные планы.

[Пинк Саху, местная актриса]:

«Я хочу быть актрисой, хочу продолжать пробовать. Обязательно поеду в Болливуд, если появится такая возможность».

Большинство роликов сельского канала просмотрели по 20-40 тысяч раз. Но некоторые – более 100 тысяч раз.

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