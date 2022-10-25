Австралию топит третью неделю подряд

В состояние повышенной готовности были приведены экстренные службы на востоке Австралии. Там наводнения длятся уже третью..

В состояние повышенной готовности были приведены экстренные службы на востоке Австралии. Там наводнения длятся уже третью неделю, а недавно прошедшие ливни осложнили ситуацию.

Больше всего пострадали штаты Виктория и Новый Южный Уэльс. В результате наводнений погибли уже шесть человек. Последней жертвой стала женщина, которая попыталась выбраться из автомобиля, попавшего в паводковые воды. Власти призывают людей не ездить по затопленным дорогам.

В обоих штатах было выпущено уже 200 предупреждений о наводнениях, большинство – в Новом Южном Уэльсе.

[Доминик Перротт, премьер-министр Нового Южного Уэльса]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Сейчас действует 122 предупреждения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 20 из них – экстренные, то есть это действующие приказы об эвакуации. Я ещё раз говорю всем жителям Нового Южного Уэльса: если есть такой приказ, пожалуйста, эвакуируйтесь».

В результате наводнений уже затоплены сотни домов и десятки дорог. Тысячи зданий остались без электричества. Пострадали сельскохозяйственные угодья, и многие фермеры теперь лишатся урожая. Федеральное правительство выделит 370 миллионов долларов США на помощь людям.

Между тем синоптики говорят, что штормовая погода сохранится до конца недели, и затяжные ливни могут вызвать новые наводнения. Однако в выходные должна наступить передышка.

Это уже вторая за год серия масштабных наводнений на востоке Австралии. Предыдущее бедствие длилось с 23 февраля по 7 апреля. Погибли 22 человека. Ущерб от стихийного бедствия достиг полутора миллиардов долларов.

Короткая ссылка на эту страницу: