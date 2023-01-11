Сильные пожары, высохшие реки и плохой урожай… 2022 год стал для Европы вторым самым жарким годом..

2022 год стал вторым самым жарким в Европе

Сильные пожары, высохшие реки и плохой урожай…

2022 год стал для Европы вторым самым жарким годом за всю историю наблюдений. Первым был предыдущий – 2021-й.

Такие данные приводят европейские учёные, которые ведут наблюдения с середины прошлого века.

[Фрея Вамборг, климатолог]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Особенно лето. Оно стало самым жарким за довольно большой промежуток времени. Было несколько тепловых волн, во время которых, к примеру, в Великобритании впервые зафиксировали плюс 40 градусов. Для страны это рекорд».

Ещё одна проблема – засуха. Прошлогоднюю засуху уже назвали худшей в Европе за 500 лет.

[Фрея Вамборг, климатолог]:

«Большие области южной и центральной Европы охватила засуха, особенно в конце лета».

Жара и засушливая погода спровоцировали сильные пожары в разных странах – от Испании до Словении.

Кроме того, интенсивные тепловые волны стали причиной более чем 20 тысяч так называемых избыточных смертей во Франции, Германии, Испании и Великобритании.

И в целом речь не только Европе. По данным учёных, 2022 год стал пятым самым жарким годом для всего мира с середины XIX века.

[Фрея Вамборг, климатолог]:

«Особенно следует отметить то, что последние восемь лет были самыми тёплыми за всю историю наблюдений».

Как говорят учёные, в настоящее время планета на 1,2 градуса горячее, чем в доиндустриальный период.

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