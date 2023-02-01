Винтажные авто покоряют сердца индийцев в Калькутте

Неподвластные течению моды. Десятки ретроавтомобилей вновь волнуют сердца индийских поклонников винтажной техники. Сейчас машинами можно полюбоваться..
Дата загрузки: 2023-02-01
Неподвластные течению моды. Десятки ретроавтомобилей вновь волнуют сердца индийских поклонников винтажной техники. Сейчас машинами можно полюбоваться на спортивном стадионе в Калькутте, но вскоре они отправятся в короткое путешествие по улицам города.
На поле красуются «мерседесы» и «роллс-ройсы». Здесь также можно увидеть роскошный автомобиль Austin Sheerline («Остин Ширлайн»). Такие выпускали в Соединённом Королевстве с 47-го по 54-й годы.
[Годай Чанд Дей, владелец ретроавтомобиля]:
«Прадедушка купил его у кого-то в 53-м или 54-м. А в 1965 году отец отдал эту машину мне. Раньше он заботился о ней, а теперь это делаю я».
Также привлекают внимание автомобили британских компаний «Уолсли Моторс» и MG Cars. Первую упразднили в 1972 году, а вторую – в 75-м.
[гость выставки]:
«Мне нравятся винтажные автомобили, потому что они старые, и их редко увидишь на дорогах».
Выставка завершилась традиционным ралли Statesman. Его ежегодно проводят в Калькутте и в Нью-дели.
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