Как жители планеты наблюдали за «кровавой луной»

«Кровавую луну» могли наблюдать жители некоторых регионов мира. Совпало сразу несколько астрономических явлений. Во-первых было полнолуние...

«Кровавую луну» могли наблюдать жители некоторых регионов мира. Совпало сразу несколько астрономических явлений. Во-первых было полнолуние. В этот момент Луна пересекла конус земной тени и на некоторое время приобрела необычный тёмно-красный оттенок.

Полное лунное затмение наблюдали на Дальнем Востоке, с островов в Тихом океане, в Новой Зеландии, а также с западной части Северной Америки.

А частичное затмение было видно жителям Южной и Северной Америки, Сибири, Индонезии, Австралии и Китая.

Это Сидней. Тут все желающие собрались в Обсерватории, где предлагали телескопы и настенную проекцию затмения. Также учёные объясняли это явление.

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[Андрю Джейкоб, астроном]:

«Затмения – это красиво. Это бесплатное шоу природы, которое показывает, как Луна движется по небу. Красивое событие, на которое стоит посмотреть. И мы никогда точно не знаем, будет ли это глубокий медно-красный или кроваво-красный цвет». [Элизабет Кокинг, астроном]:

«Нет ни одного одинакового затмения, хотя принцип один и тот же. Они все разные и уникальные».

А это Пекин. Здесь пришли увидеть последние лунное затмение до 2025 года.

[житель Пекина]:

«В китайских традициях Луна символизирует несколько вещей. Одно из них – единство. Поэтому такое особое полнолуние, как это – это символ того, что люди собираются вместе».

Затмение происходит, когда Луна входит в коническую тень Земли, блокируя солнечный свет.

Некоторое количество света, тем не менее, все же достигает Луны, потому что он искривлён земной атмосферой. Это придаёт Луне характерный красный оттенок, за что она получила название «кровавая».

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