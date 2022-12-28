В США световая проекция рассказывает, как важно сохранить кораллы

Искусство и наука объединились, чтобы рассказать людям о хрупкой экосистеме коралловых рифов. Морской биолог Колин Фурд..

Искусство и наука объединились, чтобы рассказать людям о хрупкой экосистеме коралловых рифов. Морской биолог Колин Фурд стал одновременно и художником, и создал уникальную световую инсталляцию.

Она проецируется на здание Центра исполнительских искусств в Майами. Яркие краски сменяют друг друга, отражая жизнь морских обитателей.

[Колин Фурд, морской биолог]:

«Это призыв к действию. Это признание того, что мы должны объединиться и спасти нашу планету, если хотим создать мир, в котором наши дети и внуки смогут жить хорошо».

Фурд уже больше 20 лет выращивает кораллы в лаборатории. Сначала большой поддержки не было. В то время учёные считали, что разводить кораллы искусственно не получится. Сейчас всё изменилось.

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15 лет назад Фурд вместе с другом-музыкантом запустил проект Coral Morphologic. Эта инициатива посредством искусства рассказывает о жизни кораллов. За ними также можно понаблюдать через видеокамеру. Она установлена в заливе рядом с шоссе, соединяющим Майами с курортным городком Майами-Бич.

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