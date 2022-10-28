В Испании выдался необычно жаркий октябрь

Нынешний октябрь может стать для Испании самым жарким за всю историю наблюдений. В четверг в некоторых..
Дата загрузки: 2022-10-28
По данным национального метеобюро, в каждый день октября, кроме самого первого, в этом году было жарче, чем обычно.
[певец из Италии]:
«Не ожидал, что в этом году будет так жарко. В прошлые года на солнце не было так жарко, а сейчас тяжело работать, пришлось надеть кепку».
[садовник]:
«Да, жара влияет на нашу работу. Как видите, на деревья тоже. Падает много веток, а в лесу многие деревья высохли».
На юге Испании в городе Морон-де-ла-Фронтера зафиксировали плюс 34,5 градуса. В Кордове и Севилье – тоже выше плюс 30, а на средиземноморских пляжах Малаги – плюс 25.
Около плюс 30 – даже в Стране Басков на севере, где обычно прохладнее и дождливее.
[официант]:
«Это ненормально в это время года, но мы благодарны погоде. Наша работа идёт хорошо, на террасах полно гостей, мы это очень ценим. Обычно в это время дожди, ветер и холод, а сейчас – как летом».
Впрочем, где плюсы, там и минусы. Жаркая погода несёт и опасность лесных пожаров. Так, в ряде регионов Страны Басков уже повысили риски возгораний до высоких.
В целом в центральных и восточных регионах Испании температура воздуха в этом октябре на 5-10 градусов превышает среднестатистическую. А ночью кое-где она не опускалась ниже +25, что на 14 градусов выше нормы.
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