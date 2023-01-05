Тёплая зима оставила без снега горнолыжные курорты Европы

Почти бесснежные горные склоны Швейцарии разочаровали поклонников лыжного спорта. В Лезене для туристов сделали узкую трассу..
Дата загрузки: 2023-01-05
[Армон Кантьени, глава компании Tele-Leysin]:
«Мы обеспокоены, поскольку ситуация в этом году необычная. Я проработал 30 лет в компаниях, управляющих канатными дорогами. За это время было только два зимних сезона, начавшихся так же, как этот».
Швейцарские метеорологи сообщили, что прошлый год стал самым тёплым за всё время наблюдений, начавшихся в стране в 1864 году. Недавно многие горнолыжные курорты временно закрылись, поскольку в Европе потеплело. В Швейцарии температура воздуха поднималась до 20 градусов.
[туристка]:
«Мои дети учатся кататься на лыжах, а мы вдруг подумали: стоит ли выводить их на склон, ведь неизвестно, что нас ждёт в будущем».
На курорте Гштад работают только 16 из 70 лыжных трасс. На некоторых других курортах открывают велосипедные дорожки, чтобы туристам было чем заняться.
Нет снега и на горнолыжном курорте Яхорина в Боснии, где проходили зимние Олимпийские игры 1984 года. Обычно в первую неделю нового года здесь много отдыхающих, но сейчас – почти никого.
А это горный массив Медведница в Хорватии. Повсюду видна трава, а на ней не снежинки. В начале января здесь проходит этап чемпионата мира по горнолыжному спорту. Организатором пришлось делать трассу из искусственного снега.
Подобная ситуация на зимних курортах в Испании, а также в Польше, где отменили соревнования по прыжкам с трамплина.
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