Тёплая зима оставила без снега горнолыжные курорты Европы

[Армон Кантьени, глава компании Tele-Leysin]:

«Мы обеспокоены, поскольку ситуация в этом году необычная. Я проработал 30 лет в компаниях, управляющих канатными дорогами. За это время было только два зимних сезона, начавшихся так же, как этот».

Почти бесснежные горные склоны Швейцарии разочаровали поклонников лыжного спорта. В Лезене для туристов сделали узкую трассу из искусственного снега, но желающих покататься – не много. В этом году путешественников здесь чуть ли не в два раза меньше, чем в прошлом.

Швейцарские метеорологи сообщили, что прошлый год стал самым тёплым за всё время наблюдений, начавшихся в стране в 1864 году. Недавно многие горнолыжные курорты временно закрылись, поскольку в Европе потеплело. В Швейцарии температура воздуха поднималась до 20 градусов.

[туристка]:

«Мои дети учатся кататься на лыжах, а мы вдруг подумали: стоит ли выводить их на склон, ведь неизвестно, что нас ждёт в будущем».

На курорте Гштад работают только 16 из 70 лыжных трасс. На некоторых других курортах открывают велосипедные дорожки, чтобы туристам было чем заняться.

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Нет снега и на горнолыжном курорте Яхорина в Боснии, где проходили зимние Олимпийские игры 1984 года. Обычно в первую неделю нового года здесь много отдыхающих, но сейчас – почти никого.

А это горный массив Медведница в Хорватии. Повсюду видна трава, а на ней не снежинки. В начале января здесь проходит этап чемпионата мира по горнолыжному спорту. Организатором пришлось делать трассу из искусственного снега.

Подобная ситуация на зимних курортах в Испании, а также в Польше, где отменили соревнования по прыжкам с трамплина.

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