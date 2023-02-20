Десятки погибших: на Бразилию в сезон карнавалов обрушились ливни

Наводнения и оползни начались на юго-востоке Бразилии после того, как на прибрежные районы обрушились сильные дожди...
Дата загрузки: 2023-02-21
Наводнения и оползни начались на юго-востоке Бразилии после того, как на прибрежные районы обрушились сильные дожди. В штате Сан-Паулу сообщается о 36 погибших. Сотни людей лишились крова.
Специалисты уже назвали происходящее беспрецедентным для региона экстремальным природным бедствием.
Спасатели продолжают искать жертв, добираясь до отрезанных от мира общин и расчищая дороги. Ожидается, что число погибших будет расти.
При этом некоторые трассы остаются заблокированными. Из-за этого туристы не могут добраться до знаменитого карнавала.
Операции в порту Сантос – крупнейшем в Латинской Америке – были приостановлены из-за сильных порывов ветра и волн высотой более метра.
Федеральное правительство мобилизовало несколько министерств для оказания помощи пострадавшим и восстановления инфраструктуры. В шести городах штата Сан-Паулу на три месяца объявлено бедственное положение.
Синоптики прогнозируют, что дожди продолжатся.
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