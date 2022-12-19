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Рождественский поезд с паровозом пустили в столице Колумбии

Рождественский поезд с паровозом пустили в столице Колумбии

Мерцание огней и свист паровоза. На рождественский ретропоезд в столице Колумбии торопятся десятки пассажиров. В пути..

Дата загрузки: 2022-12-20

Рождественский поезд с паровозом пустили в столице Колумбии

Мерцание огней и свист паровоза. На рождественский ретропоезд в столице Колумбии торопятся десятки пассажиров.

В пути детей и взрослых развлекают музыканты, да ещё и просят подпевать. Весело всю поездку.

[пассажирка]:
«Это зрелищно, иллюминация прекрасная. Всё очень жизнерадостно и динамично. Дети просто счастливы, моя внучка тоже».

[пассажирка]:
«Мы довольны, потому что смогли всей семьёй насладиться экскурсией по городу, увидеть рождественские огни, покататься на поезде и порадоваться улыбкам детей».

Рождественский поезд идёт из Боготы в город Сипакира. Рядом с ним находится комплекс «Парк-де-ла-Саль». На его территории расположен Соляной собор Сипакиры. Это подземная церковь, построенная в соляной шахте на глубине 200 метров под землёй.

Поезд будет курсировать весь декабрь.
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