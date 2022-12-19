Рождественский поезд с паровозом пустили в столице Колумбии

Мерцание огней и свист паровоза. На рождественский ретропоезд в столице Колумбии торопятся десятки пассажиров. В пути..
Дата загрузки: 2022-12-20
Мерцание огней и свист паровоза. На рождественский ретропоезд в столице Колумбии торопятся десятки пассажиров.
В пути детей и взрослых развлекают музыканты, да ещё и просят подпевать. Весело всю поездку.
[пассажирка]:
«Это зрелищно, иллюминация прекрасная. Всё очень жизнерадостно и динамично. Дети просто счастливы, моя внучка тоже».
[пассажирка]:
«Мы довольны, потому что смогли всей семьёй насладиться экскурсией по городу, увидеть рождественские огни, покататься на поезде и порадоваться улыбкам детей».
Рождественский поезд идёт из Боготы в город Сипакира. Рядом с ним находится комплекс «Парк-де-ла-Саль». На его территории расположен Соляной собор Сипакиры. Это подземная церковь, построенная в соляной шахте на глубине 200 метров под землёй.
Поезд будет курсировать весь декабрь.
Короткая ссылка на эту страницу: