Реставратор внимательно и кропотливо восстанавливает насыщенный красный цвет ризы Христа на картине «Моление о чаше». Её..

Начала работу выставка Витторе Карпаччо, в честь которого назвали блюдо из сырой говядины

Реставратор внимательно и кропотливо восстанавливает насыщенный красный цвет ризы Христа на картине «Моление о чаше».

Её краски содержат пигменты, использованные Витторе Карпаччо при создании картины в 1502 году.

Итальянский живописец считается одним из лучших художников венецианского Возрождения. Впрочем, всеобщую известность ему принесло не его творчество, а скорее блюдо, которое можно найти в меню итальянских ресторанов.

Карпаччо называют тонко нарезанную сырую говядину, которую подают в качестве закуски. Блюдо изобрёл венецианский ресторатор Джузеппе Чиприани в 50-х годах прошлого века. Название «карпаччо» выбрал из-за интенсивного красного цвета, в который художник Витторе Карпаччо любил окрашивать тюрбаны, платья и экзотических птиц.

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Теперь же в Национальной галерее Вашингтона проходит крупная выставка работ художника – первая за пределами Италии.

Одновременно часть работ реставрируют.

[Валентина Пиован, реставратор]:

«К сожалению, мы имеем дело с сильно пострадавшей работой на холсте со множеством белых участков. Все эти белёсые части, которые вы видите, к сожалению, были замазаны. Сейчас я ищу цвета и очень медленно покрываю эту белую штукатурку».

Реставраторам предстоит восстановить ещё семь картин. Проект частично оплачивает американская некоммерческая организация «Спасти Венецию». Она выделила 400 000 долларов.

[Мелисса Конн, директор организации в Венеции]:

«Я думаю, что люди начинают понимать венецианские картины, с самого начала XVI века, а также узнают, откуда произошло слово «карпаччо». Мы все к нему привыкли – это тонко нарезанная говядина. Но оно происходит от чудесных красных красителей, которые использовал Карпаччо».

Выставка будет проходить в Вашингтоне до 12 февраля. После этого картины вернутся в Венецию.

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