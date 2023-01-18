Начала работу выставка Витторе Карпаччо, в честь которого назвали блюдо из сырой говядины

Реставратор внимательно и кропотливо восстанавливает насыщенный красный цвет ризы Христа на картине «Моление о чаше». Её..
Дата загрузки: 2023-01-18
Её краски содержат пигменты, использованные Витторе Карпаччо при создании картины в 1502 году.
Итальянский живописец считается одним из лучших художников венецианского Возрождения. Впрочем, всеобщую известность ему принесло не его творчество, а скорее блюдо, которое можно найти в меню итальянских ресторанов.
Карпаччо называют тонко нарезанную сырую говядину, которую подают в качестве закуски. Блюдо изобрёл венецианский ресторатор Джузеппе Чиприани в 50-х годах прошлого века. Название «карпаччо» выбрал из-за интенсивного красного цвета, в который художник Витторе Карпаччо любил окрашивать тюрбаны, платья и экзотических птиц.
Теперь же в Национальной галерее Вашингтона проходит крупная выставка работ художника – первая за пределами Италии.
Одновременно часть работ реставрируют.
[Валентина Пиован, реставратор]:
«К сожалению, мы имеем дело с сильно пострадавшей работой на холсте со множеством белых участков. Все эти белёсые части, которые вы видите, к сожалению, были замазаны. Сейчас я ищу цвета и очень медленно покрываю эту белую штукатурку».
Реставраторам предстоит восстановить ещё семь картин. Проект частично оплачивает американская некоммерческая организация «Спасти Венецию». Она выделила 400 000 долларов.
[Мелисса Конн, директор организации в Венеции]:
«Я думаю, что люди начинают понимать венецианские картины, с самого начала XVI века, а также узнают, откуда произошло слово «карпаччо». Мы все к нему привыкли – это тонко нарезанная говядина. Но оно происходит от чудесных красных красителей, которые использовал Карпаччо».
Выставка будет проходить в Вашингтоне до 12 февраля. После этого картины вернутся в Венецию.
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