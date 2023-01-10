Германия вызвала посла Ирана после очередной казни протестующих

Германия снова осудила жестокость иранских властей по отношению к протестущим. Она вызвала посла страны в Министерство..
Дата загрузки: 2023-01-10
[Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии]:
«Мы хотим очень ясно показать, что жестокие репрессии, преследования и террор в отношении собственных граждан, а также недавние две казни не останутся без последствий».
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала, что ситуация с правами человека в Иране ухудшается с каждым днём. Она также добавила, что отношения её страны с Тегераном пока невозможно вернуть в привычное русло.
[Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии]:
«В эти выходные двоих мужчин опять казнили только за то, что они участвовали в протестах. Их звали Мохаммад Мехди Карами и Мохаммад Хоссейни. У режима, который убивает собственную молодежь, чтобы запугать население, нет будущего».
При этом Министерство иностранных дел Ирана вызывало посла Германии и потребовало от него разъяснить заявление Бербок.
Одновременно замминистра иностранных дел Ирана обвинил Германию в том, что она подстрекает к беспорядкам и нарушению закона.
Напомним, протесты в Иране продолжаются второй месяц. Они вспыхнули в середине сентября после смерти курдской девушки Махсы Амини. Она была арестована полицией нравов за якобы неправильное ношение хиджаба. Позже её доставили в больницу, где она скончалась. Родственники Амини утверждают, что она умерла от побоев. Власти это отрицают.
Протесты проходят примерно в ста городах Ирана. Изначально протестующие требовали провести расследование и наказать всех виновных в смерти девушки. Затем лозунги расширились до смены политического курса и режима.
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