Германия вызвала посла Ирана после очередной казни протестующих

Германия снова осудила жестокость иранских властей по отношению к протестущим. Она вызвала посла страны в Министерство..

[Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии]:

«Мы хотим очень ясно показать, что жестокие репрессии, преследования и террор в отношении собственных граждан, а также недавние две казни не останутся без последствий».

Германия снова осудила жестокость иранских властей по отношению к протестущим. Она вызвала посла страны в Министерство иностранных дел после недавней казни в Иране двух демонстрантов.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала, что ситуация с правами человека в Иране ухудшается с каждым днём. Она также добавила, что отношения её страны с Тегераном пока невозможно вернуть в привычное русло.

[Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии]:

«В эти выходные двоих мужчин опять казнили только за то, что они участвовали в протестах. Их звали Мохаммад Мехди Карами и Мохаммад Хоссейни. У режима, который убивает собственную молодежь, чтобы запугать население, нет будущего».

При этом Министерство иностранных дел Ирана вызывало посла Германии и потребовало от него разъяснить заявление Бербок.

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Одновременно замминистра иностранных дел Ирана обвинил Германию в том, что она подстрекает к беспорядкам и нарушению закона.

Напомним, протесты в Иране продолжаются второй месяц. Они вспыхнули в середине сентября после смерти курдской девушки Махсы Амини. Она была арестована полицией нравов за якобы неправильное ношение хиджаба. Позже её доставили в больницу, где она скончалась. Родственники Амини утверждают, что она умерла от побоев. Власти это отрицают.

Протесты проходят примерно в ста городах Ирана. Изначально протестующие требовали провести расследование и наказать всех виновных в смерти девушки. Затем лозунги расширились до смены политического курса и режима.

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