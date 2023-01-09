Бразильская полиция арестовала не менее 200 человек, устроивших беспорядки в правительственных зданиях. Об этом заявил министр..

В Бразилии арестовано около 200 протестующих, устроивших погромы в зданиях правительства

Бразильская полиция арестовала не менее 200 человек, устроивших беспорядки в правительственных зданиях. Об этом заявил министр юстиции Флавиу Дину. Все задержанные находятся в полицейских участках.

По словам Дино, с понедельника военная полиция начинает охрану всех зданий федерального правительства.

Массовые протесты организовали сторонники бывшего президента Жаира Болсонару. Они недовольны результатами выборов, которые прошли в октябре. На них победил левый кандидат Луис Инасиу Лула да Силва. Инаугурация состоялась 1 января.

8 января протестующие ворвались в здания Верховного суда, Конгресса и резиденции президента, устроив там погромы. Полиция смогла вернуть контроль над помещениями только спустя несколько часов.

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Луис Инасиу Лула да Силва стал президентом уже в третий раз. Его предшественник Болсонару покинул Бразилию. При этом он объявил, что не поддерживает агрессивные действия своих сторонников, и что протесты должны проходить мирно.

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