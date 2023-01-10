Не менее 17 человек, включая двоих подростков, погибли в бедных сельских районах на юге Перу, где..

17 человек погибли в ходе антиправительственных протестов в Перу

Не менее 17 человек, включая двоих подростков, погибли в бедных сельских районах на юге Перу, где сохраняют верность отстранённому левому президенту Педро Кастильо. Здесь после короткого затишья возобновились антиправительственные протесты, начавшиеся в декабре.

Самое жестокое столкновение с полицией вспыхнуло в Хульяке недалеко от озера Титикака. Протестующие попытались захватить аэропорт. Они обстреливали правоохранителей из самодельного оружия, а также закидывали их камнями, используя рогатки. Полицейские были вынуждены применять огнестрельное оружие.

Протестующие требуют досрочных выборов, а также освобождения Педро Кастильо. Экс-президента арестовали по обвинению в попытке госпереворота и злоупотреблении властью.

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7 декабря Конгресс Перу в третий раз вынес на обсуждение вопрос об импичменте главе государства в связи с обвинениями в коррупции. В ответ Кастильо объявил о роспуске Конгресса, но импичмент ему всё равно вынесли, после чего отстранили от власти.

Обязанности главы государства взяла на себя вице-президент Дина Болуарте. Сторонники Кастильо вышли на демонстрации. В их числе общественные организации и коренные жители, которые придерживаются левых и ультралевых взглядов.

Болуарте пошла на встречу протестующим и согласилась перенести всеобщие выборы с 2026 года на апрель 2024-го. Это одобрил и Конгресс. Но беспорядки продолжились. Протестующие блокируют дороги, поджигают здания и врываются в аэропорты. Затишье было только в рождественские и новогодние праздники.

[Дина Болуарте, и. о. президента Перу]:

«Есть раненые полицейские, также умер ребёнок, которого не смогли доставить в больницу, потому что дорога была перекрыта. Я только что узнала, что в Пуно погиб мирный житель».

Протестующие также требуют роспуска Конгресса страны и созыва учредительного собрания. Некоторые демонстранты объявили себя повстанцами.

В ходе беспорядков уже погибли 39 человек, сотни пострадали.

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