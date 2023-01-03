В боливийском городе Санта-Крус взрывают фейерверки. Но не в честь Нового года. Здесь уже несколько дней..

Фейерверки и погромы: в боливийском городе Санта-Крус протестуют против ареста губернатора

В боливийском городе Санта-Крус взрывают фейерверки. Но не в честь Нового года. Здесь уже несколько дней протестуют против ареста местного губернатора Луиса Камачо.

Этот регион поставляет сельскохозяйственную продукцию по всей стране. Теперь же протестующие перекрыли шоссе, заблокировав поставки зерна и продуктов питания.

Провинция также считается оплотом консервативной оппозиции, в то время как президентский пост занимает социалист Луис Арсе.

[Луис Арукипа, протестующий]:

«Мы не можем позволить властям установить диктатуру, нарушать наши права, похищать граждан, переводить их из одной тюрьмы в другую».

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Камачо арестовали 28 декабря. Его обвиняют в том, что он участвовал в предполагаемом военном перевороте против социалиста Эво Моралеса в 2019 году.

Это ещё больше усугубило конфликт между этим регионом и горной столицей Ла-Пасом, которые не могут договориться из-за политики и государственных средств.

Камачо схватил спецназ, после чего его вывезли на вертолёте в высокогорный город Эль-Альто. Там он находится в тюрьме строгого режима. Он отрицает все обвинения.

Министр здравоохранения и спорта Боливии сказал во время пресс-конференции, что Камачо находится в добром здравии.

[Джейсон Ауса, министр здравоохранения Боливии]:

«Мы должны сообщить, что согласно недавно полученным сообщениям, которые являются достоянием общественности, состояние здоровья господина Луиса Фернандо Камачо стабильное».

Протестующие в Санта-Крусе обещают выходить до тех пор, пока губернатора не освободят. Они грозят блокировать правительственные здания и транспортировку зерна.

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