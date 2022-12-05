Протесты против коронавирусных ограничений в Китае в большинстве своём сошли на нет из-за большого присутствия полиции..

Всё больше городов Китая отменяют коронавирусные ограничения в ответ на протесты

Протесты против коронавирусных ограничений в Китае в большинстве своём сошли на нет из-за большого присутствия полиции в городах.

Впрочем, после беспрецедентных выступлений компартия Китая меняет свою строгую политику «ноль терпимости» в отношении COVID. Так, во многих городах ввели некоторые послабления в отношении карантина и правил тестирования.

В Пекине стало значительно меньше палаток, где можно сделать экспресс-тест. Из-за этого в оставшиеся выросли длинные очереди. Многие местные жители недовольны, ведь отрицательные результаты на COVID по-прежнему требуются для входа в ряд мест.

[жительница Пекина]:

«Я чувствую, что контроль слабее, чем раньше, и все стремятся выйти на улицу. Все чувствуют себя более расслабленно, и во многих городах, таких как Гуанчжоу, Шицзячжуан, Чунцин, люди с радостью выходят на улицу». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«(Во время строгих мер) мы не могли ездить в родной город, чтобы навестить родителей. Также было очень неудобно ездить в командировки, встречать клиентов и так далее. Теперь, с постепенным смягчением политики, тем из нас, кто работает, это даёт чувство надежды».

Остальные города также продолжают ослаблять меры. Среди них Урумчи – столица региона Синьцзян, где впервые вспыхнули протесты. Там открываются торговые центры, рынки, рестораны и другие места.

Массовые протесты, охватившие более 20 городов Китая, спровоцировал смертоносный пожар в Урумчи, в котором погибло десять человек. В социальных сетях писали, что люди не смогли выбраться из многоквартирного дома, поскольку он был заблокирован в связи с коронавирусным карантином.

Протесты стали беспрецедентной демонстрацией гражданского неповиновения в материковом Китае с тех пор, как глава коммунистической партии Китая Си Цзиньпин пришёл к власти в 2012 году.

В ответ на выступления власти стали менять свою риторику в отношении вируса. Вице-премьер Сунь Чуньлан, который курирует усилия по борьбе с COVID-19, недавно заявил, что способность вируса вызывать тяжёлые формы заболевания ослабевает. Об этом многие органы здравоохранения по всему миру говорят более года.

Между тем, жителям Чжэнчжоу больше не нужно предъявлять тесты на COVID, чтобы пользоваться городским транспортом и такси, а также посещать общественные места. В городе находится крупнейший в мире завод по производству айфонов. В ноябре его потрясли жестокие беспорядки, связанные с коронавирусными мерами.

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