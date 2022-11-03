«Почему не казнь?»: родственники жертв недовольны приговором флоридскому стрелку

В США к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение приговорили Николаса Круза. 14 февраля 2018..

В США к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение приговорили Николаса Круза. 14 февраля 2018 года он совершил массовый расстрел во флоридской школе. В итоге погибло 17 школьников и учителей.

В прошлом месяце суд присяжных решил избавить 24-летнего обвиняемого от смертной казни, выбрав пожизненный срок.

Окружной судья выполнила требования родственников жертв. Они попросили выступить в суде до того, как зачитают приговор.

[Саманта Фуэнтес, бывшая одноклассница Николаса Круза]:

«Люди, которых ты убил, оставили после себя гораздо более важное наследие, чем ты. Меня зовут Сэм Фуэнтес. Ты не забудешь меня. Ты не забудешь меня до последнего своего вздоха».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Большинство родственников выразили недовольство тем, что избрали такую меру наказания.

[Анне Рамсай, мать убитой школьницы]:

«Когда начался суд, я не была уверена, заслуживает ли убийца смертной казни. Но, послушав все детали, я убедилась, что заслуживает. Ты зло в чистом виде».

Одна из матерей также была недовольна поведением адвокатов Круза.

[Анника Дворет, мать убитого школьника]:

«Самым отвратительным и непрофессиональным в зале суда было то, что команда защиты обнимала и трогала этого хладнокровного убийцу, хихикала с ним. Для нашей семьи это было оскорблением памяти сына».

На момент нападения Николасу Крузу было 19 лет. Ранее он тоже учился в этой школе, но его исключили, поскольку он угрожал другим ученикам.

На страницах в социальных сетях он публиковал фото с разными видами оружия, а также писал угрозы.

Ранее он проходил психиатрическое лечение, однако потом самовольно прекратил посещать врача. Как он сам объяснил, на убийства его толкнули голоса в голове.

Короткая ссылка на эту страницу: