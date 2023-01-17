Чилийские археологи продолжают находить окаменелости динозавров в самой южной точке раскопок за пределами Антарктиды. Речь о..

Археологи нашли окаменелости динозавров в самой южной точке за пределами Антарктиды

Чилийские археологи продолжают находить окаменелости динозавров в самой южной точке раскопок за пределами Антарктиды. Речь о регионе Патагония.

Там уже нашли останки мегарапторов. Это были главные хищники региона, которые населяли некоторые районы Южной Америки в меловой период около 70 миллионов лет назад.

Кроме того, некоторые останки принадлежат динозаврам, похожим на велоцирапторов. Они, вероятно, были покрыты перьями.

Находки на крайнем юге Чили в долине Рио-де-лас-Чинас делают с 2016 года.

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[Марсело Леппе, директор Чилийского антарктического института]:

«Это самая южная находка тероподов в Южной Америке и, за исключением Антарктиды, она самая южная в мире».

При этом динозавры этого региона обладали особенностями, которых не было у их аргентинских или бразильских собратьев.

[Джаред Амудео, исследователь]:

«Открытие заключалось в обнаружении окаменелостей зубов. Они имеют особенности, которые позволяют нам предположить, что это были динозавры-мегарапторы».

Учёные говорят, что находки помогут понять связь Южной Америки с Новой Зеландией и Австралией. Они также прольют свет на событие, которое, вероятно, повлекло за собой вымирание динозавров около 65 миллионов лет назад. Это падение гигантского метеорита на полуостров Юкатан в Мексике.

Так, есть свидетельства того, что после чрезвычайно тёплого климата, преобладавшего в течение мелового периода, в современной Патагонии наблюдалось резкое падение температуры. Волна сильного холода продолжалась несколько тысяч лет.

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