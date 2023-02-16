Северокорейскую холодную лапшу нэнмён внесли в список ЮНЕСКО

Это нэнмён – блюдо северокорейской кухни, которое так понравилось президенту Южной Кореи, что он не уставал..
Дата загрузки: 2023-02-16
Приготовление гречневой лапши требует большого мастерства. Она должна остаться нежной. Подают её в мясном бульоне и оформляют по-особому. Сначала наливают немного бульона, потом выкладывают лапшу. Сверху кладут кимчхи, нарезанные кусочки мяса или курицы, ломтики груши или огурца, а затем варёное яйцо. После этого снова наливают бульон. Подают в латунной посуде.
Нэнмён также называют рэнмёном. Согласно историческим записям, это блюдо делали ещё в XIV веке. Изначально оно было очень популярно в Пхеньяне. Потом его полюбили на всём Корейском полуострове. При этом появилось много разновидностей нэнмёна, в том числе и пхеньянский.
[Пак Хён Ми, сотрудница ресторана]:
«Пхеньянский рэнмён давно известен как наше национальное блюдо. Оно очень нравится людям и стало популярным».
Изначально лапшу всегда оставляли длинной. Это было символом долголетия. Сейчас её разрезают по желанию клиента.
Впрочем, нэнмён нельзя назвать повседневным блюдом северокорейцев. Едят его в основном по праздникам. Продукты здесь в дефиците уже много десятилетий. К тому же цены на них высокие. Так что нэнмён в КНДР – блюдо особое, даже роскошь.
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