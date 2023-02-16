Северокорейскую холодную лапшу нэнмён внесли в список ЮНЕСКО

Это нэнмён – блюдо северокорейской кухни, которое так понравилось президенту Южной Кореи, что он не уставал..

Это нэнмён – блюдо северокорейской кухни, которое так понравилось президенту Южной Кореи, что он не уставал его хвалить. Пять лет назад Ким Чен Ын угостил холодной гречневой лапшой Мун Чжэ Ина на их первой встрече. А недавно национальное блюдо Северной Кореи внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Приготовление гречневой лапши требует большого мастерства. Она должна остаться нежной. Подают её в мясном бульоне и оформляют по-особому. Сначала наливают немного бульона, потом выкладывают лапшу. Сверху кладут кимчхи, нарезанные кусочки мяса или курицы, ломтики груши или огурца, а затем варёное яйцо. После этого снова наливают бульон. Подают в латунной посуде.

Нэнмён также называют рэнмёном. Согласно историческим записям, это блюдо делали ещё в XIV веке. Изначально оно было очень популярно в Пхеньяне. Потом его полюбили на всём Корейском полуострове. При этом появилось много разновидностей нэнмёна, в том числе и пхеньянский.

[Пак Хён Ми, сотрудница ресторана]:

«Пхеньянский рэнмён давно известен как наше национальное блюдо. Оно очень нравится людям и стало популярным».

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Изначально лапшу всегда оставляли длинной. Это было символом долголетия. Сейчас её разрезают по желанию клиента.

Впрочем, нэнмён нельзя назвать повседневным блюдом северокорейцев. Едят его в основном по праздникам. Продукты здесь в дефиците уже много десятилетий. К тому же цены на них высокие. Так что нэнмён в КНДР – блюдо особое, даже роскошь.

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