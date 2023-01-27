Пакистанский Центробанк, похоже, проводит пятую девальвацию с декабря

Центробанк Пакистана, похоже, проводит девальвацию. Курс рупии во вторник снизился на 8% по отношению к доллару...

Центробанк Пакистана, похоже, проводит девальвацию. Курс рупии во вторник снизился на 8% по отношению к доллару. Эксперты отмечают, что Центробанк пока воздерживается от вмешательства.

Это уже пятая фактическая девальвация рупии с декабря прошлого года. За этот период национальная валюта упала по отношению к доллару более чем на 26%.

При этом правительство страны ранее объявило, что попросит финансовую помощь у Международного валютного фонда.

Валютные резервы Пакистана быстро истощаются. Теперь их едва хватает для покрытия импорта. Одновременно страна еле справляется с выполнением своих обязательств по внешнему долгу.

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Кроме того, уже много лет инфляция остаётся высокой. Экономисты пытаются обуздать её с помощью повышения процентных ставок.

Тем временем, стране грозит фруктово-овощной кризис. Недавно власти пообещали поднять тарифы на электроэнергию до коммерческих для складов, где хранят скоропортящиеся продукты.

Раньше тарифы для этих складов были льготными. При этом такие помещения – критически важный компонент поставок овощей и фруктов.

Решение властей вызвало бурю негодования в секторе. Его представители говорят, что продукты питания в стране резко подорожают. Это также приведёт к угрозе для пищевой безопасности.

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