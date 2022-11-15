В Стамбуле хоронят мать и дочь, которые погибли в результате взрыва в минувшее воскресенье. Это две..

В Турции задержали 47 подозреваемых в причастности к взрыву в Стамбуле

В Стамбуле хоронят мать и дочь, которые погибли в результате взрыва в минувшее воскресенье. Это две из шести жертв атаки. На похоронах присутствуют родственники погибших и турецкие официальные лица.

[Фуат Октай, вице-президент Турции]:

«Это вероломное нападение, эта террористическая атака унесла жизнь шестерых наших соотечественников. В их числе наши сестры Арзу и Ягмур. Это случай, когда невинные мать и дочь внезапно были убиты там, где они просто собирались вместе провести выходной».

Взрыв произошёл на улице Истикляль в центре города. Здесь много магазинов и ресторанов. В выходные сюда приходит много людей, включая местных жителей и туристов. К месту трагедии не переставая несут цветы.

В ходе нападения также пострадали более 80 человек. В больнице пока остаются 24 раненых, шестеро из них лежат в реанимации.

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Власти Турции назвали взрыв терактом и возложили ответственность за него на Рабочую партию Курдистана и Отряды народной самообороны, которые в основном состоят из курдов и участвуют в гражданской войне в Сирии. Однако обе организации причастность к нападению отрицают. Причём РПК заявила, что её деятельность не нацелена на мирных граждан.

Между тем турецкая полиция в ходе следствия задержала 47 человек, включая гражданку Сирии. Её подозревают в том, что она оставила бомбу на улице Истикляль.

По данным полиции, на первом же допросе женщина сообщила, что прошла подготовку у курдских боевиков в Сирии. По её словам, она проникла в Турцию нелегально.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу утверждает, что приказ о нападении был отдан в сирийском городе Кобани.

Рабочая партия Курдистана борется за создание курдской автономии в составе Турции с 84 года прошлого века. С тех пор турецко-курдский конфликт не прекращается. При этом РПК признана террористической организацией в США, Евросоюзе и некоторых других странах.

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