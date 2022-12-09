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Хорватию взяли в Шенген, а Румынию и Болгарию снова не пустили

Хорватию взяли в Шенген, а Румынию и Болгарию снова не пустили

Шенгенскую зону расширили. В четверг за присоединение к ней Хорватии проголосовали министры внутренних дел и юстиции..

Дата загрузки: 2022-12-09

Хорватию взяли в Шенген, а Румынию и Болгарию снова не пустили
Шенгенскую зону расширили. В четверг за присоединение к ней Хорватии проголосовали министры внутренних дел и юстиции ЕС. Страна станет 27-м членом Шенгена с 2023 года.

При этом Болгарии и Румынии в очередной раз отказали. Против выступили Австрия и Нидерланды, которые обеспокоены ростом масштабов нелегальной миграции.

Шенген – крупнейшая в мире зона свободного передвижения. В ней не действует пограничный контроль между странами-членами. Считается, что это одно из главных достижений европейской интеграции.

[Вит Ракушан, министр внутренних дел Чехии]:
«Поздравляю Хорватию, нашего нового члена Шенгенской зоны. С самого начала нашего председательства (в Совете ЕС) это было одним из наших самых больших приоритетов».

Для присоединения требуется единодушная поддержка всех членов Шенгенской зоны. Это 22 страны ЕС, а также Лихтенштейн, Исландия, Норвегия и Швейцария.

Ещё до заседания министр внутренних дел Австрии заявил в Брюсселе, что не поддерживает заявки Румынии и Болгарии.

[Герхард Карнер, министр внутренних дел Австрии]:
«Было бы неправильно расширять систему, которая на этом этапе не работает во многих местах. В этом году в Австрии было совершено более 100 тысяч незаконных пересечений границы. Из них 75 тысяч не зарегистрированы. Это намёк на то, что сегодня система не работает».

[Иван Демерджиев, министр внутренних дел Болгарии]:
«Болгария не несёт ответственности за внутренние проблемы Австрии. Мы готовы конструктивно работать путём диалога, чтобы попытаться найти решение».

[Ильва Юханссон, еврокомиссар по внутренним делам]:
«Сегодня, когда речь идёт о присоединении Румынии и Болгарии (к Шенгенской зоне), мы не едины. Это делает нас очень слабыми, и это меня огорчает».

Нелегальная миграции стала большой проблемой в ЕС в 2015 году. Тогда в Европу по Средиземному морю перебралось более миллиона человек, в основном на лодках контрабандистов. Это побудило блок укрепить свои границы, а также ужесточить законы о предоставлении убежища.
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