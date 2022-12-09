Хорватию взяли в Шенген, а Румынию и Болгарию снова не пустили

Шенгенскую зону расширили. В четверг за присоединение к ней Хорватии проголосовали министры внутренних дел и юстиции..
Дата загрузки: 2022-12-09
При этом Болгарии и Румынии в очередной раз отказали. Против выступили Австрия и Нидерланды, которые обеспокоены ростом масштабов нелегальной миграции.
Шенген – крупнейшая в мире зона свободного передвижения. В ней не действует пограничный контроль между странами-членами. Считается, что это одно из главных достижений европейской интеграции.
[Вит Ракушан, министр внутренних дел Чехии]:
«Поздравляю Хорватию, нашего нового члена Шенгенской зоны. С самого начала нашего председательства (в Совете ЕС) это было одним из наших самых больших приоритетов».
Для присоединения требуется единодушная поддержка всех членов Шенгенской зоны. Это 22 страны ЕС, а также Лихтенштейн, Исландия, Норвегия и Швейцария.
Ещё до заседания министр внутренних дел Австрии заявил в Брюсселе, что не поддерживает заявки Румынии и Болгарии.
[Герхард Карнер, министр внутренних дел Австрии]:
«Было бы неправильно расширять систему, которая на этом этапе не работает во многих местах. В этом году в Австрии было совершено более 100 тысяч незаконных пересечений границы. Из них 75 тысяч не зарегистрированы. Это намёк на то, что сегодня система не работает».
[Иван Демерджиев, министр внутренних дел Болгарии]:
«Болгария не несёт ответственности за внутренние проблемы Австрии. Мы готовы конструктивно работать путём диалога, чтобы попытаться найти решение».
[Ильва Юханссон, еврокомиссар по внутренним делам]:
«Сегодня, когда речь идёт о присоединении Румынии и Болгарии (к Шенгенской зоне), мы не едины. Это делает нас очень слабыми, и это меня огорчает».
Нелегальная миграции стала большой проблемой в ЕС в 2015 году. Тогда в Европу по Средиземному морю перебралось более миллиона человек, в основном на лодках контрабандистов. Это побудило блок укрепить свои границы, а также ужесточить законы о предоставлении убежища.
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