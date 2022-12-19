Лидеры Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии подписали соглашение о прокладке электрического кабеля по дну Чёрного моря...

ЕС проложит кабель по дну Чёрного моря из Азербайджана в Румынию

Лидеры Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии подписали соглашение о прокладке электрического кабеля по дну Чёрного моря. По нему из Азербайджана в Европу будут доставлять зелёную энергию. Вырабатывать её будут ветряные электростанции, которые планируют построить в Каспийском море.

Соглашение включает в себя кабель длиной 1100 километров и пропускной способностью 1000 мегаватт. Его конечным пунктом назначения будет Румыния. Именно поэтому соглашение подписали в Бухаресте. Туда прибыла и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:

«Чтобы интегрировать растущую долю возобновляемых источников энергии, нам действительно нужны более прочные электрические связи. Вот почему так важен черноморский электрический кабель между Румынией, Грузией и Азербайджаном».

По словам фон дер Ляйен, проект может превратить Грузию в электрический узел и интегрировать её во внутреннюю электрическую сеть ЕС.

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Между тем, президент Румынии отметил, что важна диверсификация.

[Клаус Йоханнис, президент Румынии]:

«Наше энергетическое сотрудничество отвечает стратегическому импульсу. Оно повысит нашу энергетическую устойчивость и разнообразит маршруты поставок и транспортировки».

Фон дер Ляйен также сказала, что ЕС готов оказать финансовую поддержку проекту до получения результатов технико-экономического обоснования.

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