ЕС проложит кабель по дну Чёрного моря из Азербайджана в Румынию

Лидеры Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии подписали соглашение о прокладке электрического кабеля по дну Чёрного моря...
Дата загрузки: 2022-12-20
Соглашение включает в себя кабель длиной 1100 километров и пропускной способностью 1000 мегаватт. Его конечным пунктом назначения будет Румыния. Именно поэтому соглашение подписали в Бухаресте. Туда прибыла и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:
«Чтобы интегрировать растущую долю возобновляемых источников энергии, нам действительно нужны более прочные электрические связи. Вот почему так важен черноморский электрический кабель между Румынией, Грузией и Азербайджаном».
По словам фон дер Ляйен, проект может превратить Грузию в электрический узел и интегрировать её во внутреннюю электрическую сеть ЕС.
Между тем, президент Румынии отметил, что важна диверсификация.
[Клаус Йоханнис, президент Румынии]:
«Наше энергетическое сотрудничество отвечает стратегическому импульсу. Оно повысит нашу энергетическую устойчивость и разнообразит маршруты поставок и транспортировки».
Фон дер Ляйен также сказала, что ЕС готов оказать финансовую поддержку проекту до получения результатов технико-экономического обоснования.
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