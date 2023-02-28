Великобритания и ЕС договорились о торговле в Северной Ирландии

Британский премьер-министр Риши Сунак заключил новое соглашение с Евросоюзом о торговле в Северной Ирландии. Оно вошло..
Дата загрузки: 2023-02-28
Британский премьер-министр Риши Сунак заключил новое соглашение с Евросоюзом о торговле в Северной Ирландии. Оно вошло в более широкий договор по «брекситу» и стало новой главой в отношениях Лондона и Брюсселя.
Стоя в Виндзорском замке рядом с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, Сунак сказал, что стороны договорились устранить любые намёки на границу между Великобританией и её автономией.
[Риши Сунак, премьер-министр Великобритании]:
«Сегодняшнее соглашение обеспечивает бесперебойную торговлю на всей территории Соединённого Королевства, защищает место Северной Ирландии в нашем союзе и гарантирует суверенитет народа Северной Ирландии».
В центре спора был Североирландский протокол. Новое соглашение урегулирует движение товаров между британской провинцией Северной Ирландией и Ирландией, которая входит в ЕС. Оно позволит наладить беспрепятственную торговлю без границы в Ирландском море.
[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:
«Этот новый договор позволит нам начать новую главу. Он обеспечивает долгосрочные решения, которые, как мы уверены, будут работать для всех людей и предприятий в Северной Ирландии».
Североирландский протокол – это дополнение к фактическому договору о «брексите» от 2020 года.
Он призван не допустить появления жёсткой границы на острове Ирландия с соответствующим контролем. В противном случае есть угроза возобновления североирландского конфликта, который продолжался несколько десятилетий.
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