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Сколько унесёшь: необычный способ продавать попкорн появился в Бангкоке

Сколько унесёшь: необычный способ продавать попкорн появился в Бангкоке

Десятки тайцев пришли с чанами, коробками и контейнерами в торговый центр в Бангкоке. Дело в том,..

Дата загрузки: 2022-12-01

Сколько унесёшь: необычный способ продавать попкорн появился в Бангкоке

Десятки тайцев пришли с чанами, коробками и контейнерами в торговый центр в Бангкоке. Дело в том, что в кинотеатре проводят необычную акцию. За шесть долларов здесь можно купить столько попкорна, сколько унесёшь. Так владельцы заведения хотят узнать, какую тару станут использовать люди.

Некоторые приносят огромные кастрюли, а кто-то пришёл с контейнером для барбекю.

[покупатель]:
«Он обычно вмещает 115 литров, но мы только наполовину наполнили его попкорном. Я поделюсь им с родными и друзьями».

[покупатель]:
«Я угощу попкорном друзей, когда вечером мы будем смотреть футбол. Друг рассказал мне про эту акция, поэтому я и пришёл».

В кинотеатре израсходовали 50 мешков зёрен кукурузы. Поскольку после попкорна обычно хочется пить, покупателям предложили газировку на подобных условиях. Достаточно заплатить цену, равную билету в кино, и можно набрать воду в бутылку любого размера.
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