Сколько унесёшь: необычный способ продавать попкорн появился в Бангкоке

Десятки тайцев пришли с чанами, коробками и контейнерами в торговый центр в Бангкоке. Дело в том,..

Десятки тайцев пришли с чанами, коробками и контейнерами в торговый центр в Бангкоке. Дело в том, что в кинотеатре проводят необычную акцию. За шесть долларов здесь можно купить столько попкорна, сколько унесёшь. Так владельцы заведения хотят узнать, какую тару станут использовать люди.

Некоторые приносят огромные кастрюли, а кто-то пришёл с контейнером для барбекю.

[покупатель]:

«Он обычно вмещает 115 литров, но мы только наполовину наполнили его попкорном. Я поделюсь им с родными и друзьями». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться [покупатель]:

«Я угощу попкорном друзей, когда вечером мы будем смотреть футбол. Друг рассказал мне про эту акция, поэтому я и пришёл».

В кинотеатре израсходовали 50 мешков зёрен кукурузы. Поскольку после попкорна обычно хочется пить, покупателям предложили газировку на подобных условиях. Достаточно заплатить цену, равную билету в кино, и можно набрать воду в бутылку любого размера.

Короткая ссылка на эту страницу: