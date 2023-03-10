Венесуэльцы с трудом могут позволить себе купить еду

Как и многие венесуэльцы, Лурдес трудится на трёх работах, чтобы просто выжить. Но и этого теперь..

[Лурдес Вильяроэль, жительница Венесуэлы]:

«Иногда у людей не хватает денег, чтобы оплатить проезд в транспорте, или есть на проезд, но не завтракаешь. Или завтракаешь, но не обедаешь. Некоторые мои коллеги-учителя не обедают, говорят, что нет денег ни на что».

Как и многие венесуэльцы, Лурдес трудится на трёх работах, чтобы просто выжить. Но и этого теперь не хватает. Будучи учителем, парикмахером и работником театра, женщина говорит, что ей часто не на что купить даже еду.

Голод теперь – обычное явление в стране, где гиперинфляция поглощает доходы людей. Даже относительно привилегированных, у которых есть доступ к американским долларам.

Ежемесячная заработная плата в частном секторе составляет в среднем 140 долларов, а в государственном – всего 14. При этом на продукты в среднем одна семья тратит около 370 долларов в месяц.

[Дженни Фигередо, экономист]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Продавцы на рынке говорят, что покупателей всё меньше, поскольку люди экономят.

[Оскар Иочунга, продавец овощей]:

«С учётом текущей ситуации и повышения курса доллара боливар обрушился. Теперь люди покупают гораздо меньше, чем раньше».

Опросы показывают, что около половины венесуэльских домохозяйств живут за чертой бедности. Более 40% опрошенных сказали, что пропускают один приём пищи в день.

При этом миллионы граждан Венесуэлы за последние годы уехали, чтобы начать новую жизнь в других странах Южной Америки или за её пределами.

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