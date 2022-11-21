COP27: страны не решились взять повышенные обязательства по сокращению выбросов

Участники климатического саммита COP27 в Египте пришли к соглашению. Они приняли документ, который учреждает фонд потери..
Дата загрузки: 2022-11-22
Они приняли документ, который учреждает фонд потери и ущерба. Из него будут выделять средства бедным странам, пострадавшим от климатических бедствий.
Впрочем, после напряжённых переговоров, которые продолжались всю ночь, страны так и не утвердили единых мер по сокращению выбросов СО2.
[Самех Шукри, председатель COP27]:
«Теперь я предлагаю проголосовать за пункт, который называется «Механизмы финансирования в ответ на потери и ущерб, связанные с неблагоприятными последствиями изменения климата»».
Впрочем, даже здесь утвердили не всё. Некоторые самые неоднозначные моменты перенесли на следующий год. Среди них вопрос того, кто должен выделять средства для этого фонда. и сколько.
[Франс Тиммерманс, еврокомиссар по климатической политике]:
«Это решающее десятилетие, однако это соглашение – недостаточный шаг вперёд для людей и планеты. Оно не предусматривает дополнительных усилий для главных производителей парниковых газов по сокращению выбросов».
[Алок Шарма, президент COP26]:
«В соглашении нет пункта о сокращении выбросов, начиная с 2025 года. Также нет чёткого предложения о поэтапном отказе от угля».
Климатический саммит продолжался на египетском курорте Шарм-эль-Шейх две недели. Как и прогнозировали, представители около 200 стран-участниц ООН так и не решились взять на себя повышенные обязательства по сокращению выбросов. В том числе из-за энергетического кризиса, который охватил Европу и весь остальной мир.
Цены на энергоносители взлетели. В европейских странах снова активно переходят на обогрев углём. Не случайно в этом году на саммит впервые пригласили нефтегазовых производителей.
Кстати, следующая климатическая конференция состоится в ОАЭ. Эта страна, как и Египет, связывает своё будущее с продажей нефти и газа.
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