Возрождение традиционных египетских ремёсел. Именно этим занимается Рания Седдик в небольшом офисе в центре Каира. Из..

От вышивки до выдувания стекла: две египетские организации спасают ремёсла

Возрождение традиционных египетских ремёсел. Именно этим занимается Рания Седдик в небольшом офисе в центре Каира. Из него она управляет двумя взаимосвязанными компаниями.

Сначала в 2008 году появилась Gebraa. Она занимается маркетингом и продажей египетских изделий ручной работы в стране и за рубежом.

Восемь лет спустя Седдик основала фирму Karama. Это подразделение, которое стремится создать новое поколение мастеров и обеспечить выживание традиционных ремёсел, находящихся под угрозой.

А недавно Karama получила аккредитацию ЮНЕСКО за свою роль в охране нематериального культурного наследия Египта.

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[Рания Седдик, основательница организации Karama]:

«Основная цель – обеспечить передачу навыков от последнего поколения мастеров новому поколению. Это не происходит автоматически, как раньше. Теперь молодые люди предпочитают водить тук-туки и считают это более прибыльным».

Среди ремёсел, которые продвигает Седдик – выдувание изделий из стекла, традиционная вышивка, столярное дело, гончарное дело, инкрустация, гобелены и мебель из пальм.

Женщина говорит, что многие из этих ремёсел возникли в разных районах Египта много веков назад. Однако в XX веке они пришли в упадок из-за промышленной революции, которая насытила мировые рынки более дешёвой продукцией машинного производства.

[Рания Седдик, основательница организации Karama]:

«Эти ремёсла превратились в нишевые, производящие роскошные и дорогие продукты. Это нормально, но проблема в том, что, когда эти продукты стали слишком дорогими и доступными лишь очень немногим людям, они превратились в товары, ориентированные на туристов».

Ваэль Ханафи – плотник, работающий в старом районе Каира. Он один из поставщиков организаций.

[Ваэль Ханафи, плотник]:

«У ремесленника может быть работа на этой неделе, но на следующей уже нет. Также требуется много времени, чтобы продать то, что он делает. В большинстве случаев он просто складирует свои товары».

С момента своего основания Karama провела десятки мастер-классов по различным традиционным ремёслам, уделяя особое внимание технике инкрустации.

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