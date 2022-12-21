Пять пиренейских рысей выпустили в дикую природу на юге Испании. Эта программа разведения призвана сохранить кошачьих..

Пять редких пиренейских рысей выпустили в леса на юге Испании

Пять пиренейских рысей выпустили в дикую природу на юге Испании. Эта программа разведения призвана сохранить кошачьих с характерными чёрными кисточками на ушах. Этот вид – среди самых исчезающих в мире.

Самцов Сатурно и Сотилло вырастили в неволе. А самки Солера и Илекса родились в дикой природе. Теперь они вместе с детёнышем Терре смогут свободно размножаться и заселять горную местность Сьерра-Арана в андалузской провинции Гранада.

[Хавьер Сальседо, координатор программы разведения]:

«Конкретная цель этого проекта – создать здесь зону разведения. Это ещё один поворотный момент нашей программы».

В 2002 году пиренейские рыси оказались на грани исчезновения из-за браконьерства, ДТП и сокращения их ареала в результате расширения фермерских полей. В то время в Испании насчитывалось всего 94 рыси, а в Португалии – ни одной.

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А уже к 2015 году Международный союз охраны природы понизил уровень угрозы для пиренейских рысей с «критического» до «находящегося под угрозой исчезновения». Это произошло благодаря программе разведения.

К концу 2020 года популяция пиренейской рыси в Португалии и Испании превысила 1000 особей.

В одной только Андалусии в настоящее время насчитывается 522 рыси.

[Джузеппе Алоисо, директор Управления лесными хозяйствами]:

«Это успех Андалусии. Наш регион смог в пять раз увеличить популяцию, которая 20 лет назад была в критическом состоянии».

Для того чтобы Международный союз охраны природы исключил пиренейскую рысь из списка видов, находящихся под угрозой, популяция должна превысить 3000 особей. В их число также должно входить не менее 750 самок, способных к размножению.

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