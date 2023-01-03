Антимонопольный регулятор Южной Кореи оштрафует американскую компанию Tesla за недостоверную информацию в рекламе. Как оказалось, при..

Южная Корея оштрафует Tesla на $2,2 млн за недостоверную информацию в рекламе

Антимонопольный регулятор Южной Кореи оштрафует американскую компанию Tesla за недостоверную информацию в рекламе. Как оказалось, при пониженной температуре дальность хода автомобилей сокращается, причём в два раза. Это ощутимая разница.

[Нам Тон Иль, представитель комиссии]:

«Корейская комиссия по добросовестной торговле оштрафует Tesla на 2,852 миллиарда вон за нарушение закона о добросовестной маркировке и рекламе и на один миллион вон за нарушение правил электронной торговли».

В американской валюте размер штрафа составит два миллиона 230 тысяч долларов. Представители компании Tesla пока не прокомментировали ситуацию.

На сайте автопроизводителя размещены советы по зимнему вождению. Водителям рекомендуют обогревать автомобиль внешними источниками тепла до начала поездки. Также им предлагают использовать обновлённое программное обеспечение для контроля энергопотребления. Однако о сокращении запаса хода не упоминается.

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В прошлом году антимонопольный регулятор Южной Кореи оштрафовал Mercedes-Benz на 17 миллионов долларов. Компанию обвинили в ложной рекламе, связанной с выбросами дизельных авто.

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