Неделя моды в Нью-Йорке завершилась показом Badgley Mischka

Дизайнерский дуэт Badgley Mischka закрыл Неделю моды в Нью-Йорке своей новой коллекцией осень-зима 2023-24 в стиле..

Дизайнерский дуэт Badgley Mischka закрыл Неделю моды в Нью-Йорке своей новой коллекцией осень-зима 2023-24 в стиле романтического футуризма. Дизайнеры говорят, что их творения долговечны.

Вдохновением для цветовой палитры стали пять элементов, а также оттенки драгоценных камней.

[Марк Бэджли и Джеймс Мишка, дизайнеры]:

«Чёрный, белый, грязный металлик, который мы любим и за которым наши клиенты приходят к нам, потому что мы любим немного винтажный вид. А ещё у нас много попсы. Очень богатые оттенки драгоценных камней. Например, у нас есть кроваво-красный, изумруд, нефрит, сапфир».

В конце шоу все модели расселись за столом, который стоял посреди подиума. В итоге зрители смогли сделать много фото для социальных сетей.

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Неделя моды в Нью-Йорке продолжалась шесть дней. В мероприятиях приняло участие более 70 дизайнеров.

Среди главных трендов – нестандартный крой и формы, прозрачные ткани и небрежность стилей.

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