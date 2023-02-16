Неделя моды в Нью-Йорке завершилась показом Badgley Mischka

Дизайнерский дуэт Badgley Mischka закрыл Неделю моды в Нью-Йорке своей новой коллекцией осень-зима 2023-24 в стиле..
Дата загрузки: 2023-02-17
Вдохновением для цветовой палитры стали пять элементов, а также оттенки драгоценных камней.
[Марк Бэджли и Джеймс Мишка, дизайнеры]:
«Чёрный, белый, грязный металлик, который мы любим и за которым наши клиенты приходят к нам, потому что мы любим немного винтажный вид. А ещё у нас много попсы. Очень богатые оттенки драгоценных камней. Например, у нас есть кроваво-красный, изумруд, нефрит, сапфир».
В конце шоу все модели расселись за столом, который стоял посреди подиума. В итоге зрители смогли сделать много фото для социальных сетей.
Неделя моды в Нью-Йорке продолжалась шесть дней. В мероприятиях приняло участие более 70 дизайнеров.
Среди главных трендов – нестандартный крой и формы, прозрачные ткани и небрежность стилей.
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