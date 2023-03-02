В ЮАР ищут пропавшего туриста из Германии

В Южной Африке ищут немецкого туриста, который пропал без вести во время похода в прошлом месяце...
Дата загрузки: 2023-03-02
Жители пригорода Кейптауна проводят вечер со свечами.
[участница вечера со свечами]:
«Этим вечером со свечами мы хотим выразить симпатию семье Ника, дать им знать, что мы, жители Кейптауна, сопереживаем им».
[участница вечера со свечами]:
«Надеюсь, они найдут его как можно скорее».
Полиция арестовала пятерых подозреваемых возрастом от 20 до 25 лет. У них были найдены личные вещи пропавшего, включая кредитную карту. Им вменяют ограбление с отягчающими обстоятельствами.
[участница вечера со свечами]:
«Мы, южноафриканцы, должны встать и решительно сказать «нет» преступности».
В то же время полиция говорит, что пока рано делать выводы о том, что могло произойти. Комплексная операция по поискам немецкого туриста продолжается.
Преступность и насилие очень распространены в Южной Африке с тех пор, как в результате первых демократических выборов в 1994 году Африканский национальный конгресс сменил у власти белое меньшинство.
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