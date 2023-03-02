В ЮАР ищут пропавшего туриста из Германии

В Южной Африке ищут немецкого туриста, который пропал без вести во время похода в прошлом месяце...

В Южной Африке ищут немецкого туриста, который пропал без вести во время похода в прошлом месяце. Нику Фришке 22 года.

Жители пригорода Кейптауна проводят вечер со свечами.

[участница вечера со свечами]:

«Этим вечером со свечами мы хотим выразить симпатию семье Ника, дать им знать, что мы, жители Кейптауна, сопереживаем им». [участница вечера со свечами]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Полиция арестовала пятерых подозреваемых возрастом от 20 до 25 лет. У них были найдены личные вещи пропавшего, включая кредитную карту. Им вменяют ограбление с отягчающими обстоятельствами.

[участница вечера со свечами]:

«Мы, южноафриканцы, должны встать и решительно сказать «нет» преступности».

В то же время полиция говорит, что пока рано делать выводы о том, что могло произойти. Комплексная операция по поискам немецкого туриста продолжается.

Преступность и насилие очень распространены в Южной Африке с тех пор, как в результате первых демократических выборов в 1994 году Африканский национальный конгресс сменил у власти белое меньшинство.

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