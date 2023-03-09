Тысячи греков протестуют после крупнейшей железнодорожной аварии

Уличные протесты охватили Грецию после самой смертоносной железнодорожной аварии в истории страны. На прошлой неделе пассажирский..

Уличные протесты охватили Грецию после самой смертоносной железнодорожной аварии в истории страны.

На прошлой неделе пассажирский поезд, следовавший из города Салоники в Афины, столкнулся с товарным составом. В итоге погибло 57 человек.

Это Афины. Здес около 4000 демонстрантов прошли маршем от здания парламента до офисов компании-оператора железных дорог Греции.

[Ваггелис Сомаракис, участник протеста]:

«Мы будем здесь, пока ситуация не изменится, и мы не увидим лучшего будущего для нас и наших детей». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться [Никомати Вати, участница протеста]:

«Да, я недовольна, поскольку правительство ничего не сделало для всех этих детей. Общественный транспорт – это в основном полный хаос. Все эти люди вышли в знак солидарности, поэтому теперь что-то должны сделать». [Мерини Стефаниди, участница протеста]:

«Мы не можем забыть эту трагедию. И мы будем бороться, чтобы найти ответственных».

К вечеру небольшие группы протестующих начали бросать в полицию бутылки с зажигательной смесью. В ответ применили слезоточивый газ.

А это Салоники. Здесь собралось более 15 тысяч протестующих. Без стычек не обошлось. Пострадали витрины магазинов, также здания обливали краской.

По оценкам полиции, более 60 000 человек, в том числе транспортники, студенты и учителя, приняли участие в демонстрациях во многих городах. По всей Греции также объявлены забастовки.

Это крупнейшая акция проявления общественного недовольства в Греции в связи с транспортной аварией. Сообщается, что из 350 человек на борту поезда большинство были студентами университета, которые ехали из Салоников в Афины.

Короткая ссылка на эту страницу: