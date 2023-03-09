Тысячи греков протестуют после крупнейшей железнодорожной аварии

Уличные протесты охватили Грецию после самой смертоносной железнодорожной аварии в истории страны. На прошлой неделе пассажирский..
Дата загрузки: 2023-03-09
На прошлой неделе пассажирский поезд, следовавший из города Салоники в Афины, столкнулся с товарным составом. В итоге погибло 57 человек.
Это Афины. Здес около 4000 демонстрантов прошли маршем от здания парламента до офисов компании-оператора железных дорог Греции.
[Ваггелис Сомаракис, участник протеста]:
«Мы будем здесь, пока ситуация не изменится, и мы не увидим лучшего будущего для нас и наших детей».
[Никомати Вати, участница протеста]:
«Да, я недовольна, поскольку правительство ничего не сделало для всех этих детей. Общественный транспорт – это в основном полный хаос. Все эти люди вышли в знак солидарности, поэтому теперь что-то должны сделать».
[Мерини Стефаниди, участница протеста]:
«Мы не можем забыть эту трагедию. И мы будем бороться, чтобы найти ответственных».
К вечеру небольшие группы протестующих начали бросать в полицию бутылки с зажигательной смесью. В ответ применили слезоточивый газ.
А это Салоники. Здесь собралось более 15 тысяч протестующих. Без стычек не обошлось. Пострадали витрины магазинов, также здания обливали краской.
По оценкам полиции, более 60 000 человек, в том числе транспортники, студенты и учителя, приняли участие в демонстрациях во многих городах. По всей Греции также объявлены забастовки.
Это крупнейшая акция проявления общественного недовольства в Греции в связи с транспортной аварией. Сообщается, что из 350 человек на борту поезда большинство были студентами университета, которые ехали из Салоников в Афины.
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