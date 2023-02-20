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Телеканал NTD

Экс-президент Словении продал свой 30-летний Renault за 60 тыс. евро

Экс-президент Словении продал свой 30-летний Renault за 60 тыс. евро

Это, возможно, самый дорогой 30-летний Renault 4 в истории. Он принадлежал экс-президенту Словении Боруту Пахору. Теперь..

Дата загрузки: 2023-02-21

Экс-президент Словении продал свой 30-летний Renault за 60 тыс. евро
Это, возможно, самый дорогой 30-летний Renault 4 в истории. Он принадлежал экс-президенту Словении Боруту Пахору. Теперь же его продали за внушительные 60 тысяч евро.

Причина была уважительной. Благодаря аукциону бывший глава государства хотел собрать деньги для благотворительных организаций, помогающих детям с онкологией.

Renault 4 1991 года приобрёл человек, который предложил самую высокую цену. Им оказался местный бизнесмен Александр Фратар.

[Борут Пахор, бывший президент Словении]:
«Когда я возвращался из Брюсселя 30 лет назад, помню, как навестил детей в больнице и принёс им шоколад. Это было началом наших долгих отношений. Я хочу поблагодарить семью Фратар. Когда аукцион начался, я знал, что он будет не для людей, которым просто нравятся хорошие машины, а для людей с большим сердцем».

Пахор дважды занимал пост президента Словении. Второй срок завершился в прошлом году. На должности его сменила Наташа Пирц-Мусар – первая женщина-президент страны.
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