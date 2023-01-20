Как поросёнку удалось спастись во время пожара

Эта история произошла во время смертоносного лесного пожара в американском штате Теннеси. Местный житель Роб Холмс вспоминает: «Весь ад вырвался на свободу».



«Мы не могли выехать на машине, а полуторагодовалый сын задыхался от дыма», – рассказал мужчина. Семья Холмсов бежала от огненной стихии с детьми, кошкой и собакой. По дороге дочь Роба вспомнила, что они оставили поросёнка Чарли и расплакалась. Но возвращаться было уже поздно…



На следующее утро позвонил сосед Роба и сказал, что дом полностью сгорел. Когда Роб с семьёй приехали посмотреть на пепелище, увидели там поросёнка. «Чарли зарылся в грязь, чтобы спастись. То, что он жив просто чудо!», – рассказал Роб.





Поросёнка Чарли лечат в ветеринарной больнице от ожогов и отравления дымом. Он уже хорошо себя чувствует. Семья Холмсов навещает его каждый день.