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Телеканал NTD

Как поросёнку удалось спастись во время пожара

Как поросёнку удалось спастись во время пожара
Как поросёнку удалось спастись во время пожара

Эта история произошла во время смертоносного лесного пожара в американском штате Теннеси. Местный житель Роб Холмс вспоминает: «Весь ад вырвался на свободу».

«Мы не могли выехать на машине, а полуторагодовалый сын задыхался от дыма», – рассказал мужчина. Семья Холмсов бежала от огненной стихии с детьми, кошкой и собакой. По дороге дочь Роба вспомнила, что они оставили поросёнка Чарли и расплакалась. Но возвращаться было уже поздно…

На следующее утро позвонил сосед Роба и сказал, что дом полностью сгорел. Когда Роб с семьёй приехали посмотреть на пепелище, увидели там поросёнка. «Чарли зарылся в грязь, чтобы спастись. То, что он жив просто чудо!», – рассказал Роб.


Поросёнка Чарли лечат в ветеринарной больнице от ожогов и отравления дымом. Он уже хорошо себя чувствует. Семья Холмсов навещает его каждый день.

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