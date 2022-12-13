Заплыв в бронежилете и с автоматом устроили курсанты в Тюмени

В ледяную воду – в бронежилете и с автоматом за плечами. В такой экипировке весом 20..
Дата загрузки: 2022-12-14
В ледяную воду – в бронежилете и с автоматом за плечами. В такой экипировке весом 20 килограммов устроили заплыв курсанты военного училища в Тюмени. Соревнования прошли в рамках «Фестиваля холода». Каждый участник проплыл 25 метров.
[Маргарита, участница заплыва]:
«Переживала за заплыв. Хорошо, команда поддерживает, видите».
Достижение тюменских курсантов занесли в Книгу рекордов России.
Также во время фестиваля прошёл первый этап Открытого турнира по зимнему плаванию Кубок дружбы. Участники соревновались в разных стилях и на различных дистанциях от 25 до 200 метров. Температура воздуха в это время опустилась до минус десяти.
[участник заплыва]:
«Вообще здорово. Можно было ещё пять минут посидеть там».
Победители будут представлять свои города на следующем соревновании. Второй этап пройдёт с 6 по 8 января на Байкале.
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