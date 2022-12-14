Бизнес в китайском Ухане еле выживает и после ослабления карантина

Владельцы малого бизнеса в китайском городе Ухань по-прежнему с трудом зарабатывают на жизнь. Недавно власти Китая..

Владельцы малого бизнеса в китайском городе Ухань по-прежнему с трудом зарабатывают на жизнь. Недавно власти Китая провели самую масштабную смену курса в отношении COVID. Политику «ноль терпимости» отменили и стали ослаблять карантинные меры.

Несмотря на это в центрах больших городов людей по-прежнему мало. Владелец ресторана Чжу Чунпин работает в бизнесе последние 30 лет. Говорит, что люди мечтали о том, чтобы вернуться к прежней жизни. Но это было лишь фантазией.

[Чжу Чунпин, владелец ресторана]:

«Очень тяжело. Вести дела невозможно. Всё открылось, но это привело к тому, что положительных случаев стало больше. В ресторан никто не приходит».

На этой улице ещё недавно проходили протесты против слишком строгих карантинных мер. Их подавили тысячи полицейских в защитных костюмах. Теперь же продавцы тщетно ждут возвращения покупателей.

[владелец магазина]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Раньше людей здесь было очень много. Приезжали из других городов. Но сейчас этого нет. Покупателей намного меньше». [владелица магазина]:

«После того как всё откроется, нам нужно будет посмотреть, что произойдет в следующем году, будут ли путешественники. Если в следующем году всё будет по-прежнему, продавцам придётся уйти».

Между тем, рынок морепродуктов в центре Уханя, где в декабре 2019 года, по сообщению властей, начала распространяться загадочная форма пневмонии, по-прежнему закрыт для посетителей и продавцов.

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