Уже в конце апреля Китай перестанет быть самой густонаселённой страной мира. Согласно прогнозам ООН, его обгонит..

Китай перестанет быть самой густонаселённой страной уже в конце апреля

Уже в конце апреля Китай перестанет быть самой густонаселённой страной мира. Согласно прогнозам ООН, его обгонит Индия.

По официальным данным, к концу пошлого года население КНР сократилось на 850 тысяч человек до миллиарда 400 миллионов. Это самый большой спад со времён голода 1961 года. Уровень рождаемости в прошлом году составил 6,77 рождений на 1000 человек. Это был самый низкий показатель за всю историю наблюдений.

В Китае также зарегистрирован самый высокий уровень смертности с 1974 года: 7,37 смертей на 1000 человек.

В долгосрочной перспективе эксперты ООН прогнозируют, что к 2050 году население Китая сократится на 109 миллионов человек. В 2019-м прогнозировали в три раза меньше.

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Экономисты опасаются, что это замедлит рост экономики, а также увеличит государственный долг.

Демографический спад объясняют политикой коммунистических властей под названием «одна семья – один ребёнок». Она действовала в период с 1980 по 2015 год. Также растут расходы на содержание и образование детей. Из-за этого многие китайцы вообще отказываются заводить потомство.

Ещё один удар по демографии нанесли жесточайшие коронавирусные меры, которые три года проводили по всей стране.

И хотя в 2021 власти ввели жилищные субсидии и налоговые льготы в случае рождения ребёнка, а также увеличили срок декретного отпуска, эксперты считают, что это вряд ли изменит ситуацию.

Онлайн-запросы детских колясок в китайской поисковой системе в 2022 году упали на 17%, а число запросов детских бутылочек сократилось более чем на треть. При этом дома престарелых в прошлом году искали в восемь раз больше, чем годом ранее.

В Индии картина прямо противоположная. В 2022 году на 15% выросли запросы на поиск детских бутылочек, а детские кроватки искали почти в пять раз больше.

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