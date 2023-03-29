Самая недоношенная тройня в мире вошла в Книгу рекордов Гиннесса

Два мировых рекорда за плечами у этих маленьких сестёр и их брата из британского города Бристоль...
Дата загрузки: 2023-03-29
Два мировых рекорда за плечами у этих маленьких сестёр и их брата из британского города Бристоль. Руби-Роуз, Порша-Мэй и Пейтон-Джейн родились в 22 недели и 5 дней, став самыми недоношенными тройняшками в мире. Их общий вес составлял всего один килограмм 280 граммов, поэтому они считаются тройняшками с самым маленьким весом при рождении. Всё это зафиксировали в Книге Гиннесса.
[Джейсон Хопкинс, отец тройняшек]:
«Они были меньше пакета сахарного песка. Они были просто крошечными».
Дети появились на свет в феврале 2021 года. Их мама Микаэла Уайт узнала о беременности за три недели до родов. Случившееся для неё стало шоком.
[Микаэла Уайт, мама тройняшек]:
«Это определённо шок для организма, не говоря уже о том, что узнаёшь, что родится тройня».
Спасти детей помогли врачи отделения интенсивной терапии. Первые 72 часа были критическими. Чудом все новорождённые выжили.
[Фейт Эмери, врач]:
«Мы гордимся тем, что стали частью этой истории. Вместе с Микаэлой и Джейсоном мы наблюдаем, как дети растут и чего достигают».
Пэйтон-Джейн и Порша-Мэй – однояйцевые близнецы. У Руби-Роуз уникальный генотип.
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