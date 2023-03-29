Самая недоношенная тройня в мире вошла в Книгу рекордов Гиннесса

Два мировых рекорда за плечами у этих маленьких сестёр и их брата из британского города Бристоль...

Два мировых рекорда за плечами у этих маленьких сестёр и их брата из британского города Бристоль. Руби-Роуз, Порша-Мэй и Пейтон-Джейн родились в 22 недели и 5 дней, став самыми недоношенными тройняшками в мире. Их общий вес составлял всего один килограмм 280 граммов, поэтому они считаются тройняшками с самым маленьким весом при рождении. Всё это зафиксировали в Книге Гиннесса.

[Джейсон Хопкинс, отец тройняшек]:

«Они были меньше пакета сахарного песка. Они были просто крошечными».

Дети появились на свет в феврале 2021 года. Их мама Микаэла Уайт узнала о беременности за три недели до родов. Случившееся для неё стало шоком.

[Микаэла Уайт, мама тройняшек]:

«Это определённо шок для организма, не говоря уже о том, что узнаёшь, что родится тройня».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Спасти детей помогли врачи отделения интенсивной терапии. Первые 72 часа были критическими. Чудом все новорождённые выжили.

[Фейт Эмери, врач]:

«Мы гордимся тем, что стали частью этой истории. Вместе с Микаэлой и Джейсоном мы наблюдаем, как дети растут и чего достигают».

Пэйтон-Джейн и Порша-Мэй – однояйцевые близнецы. У Руби-Роуз уникальный генотип.

Короткая ссылка на эту страницу: