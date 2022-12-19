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«Рождественским чудом» назвали возврат драгоценностей, похищенных из музея Дрездена

«Рождественским чудом» назвали возврат драгоценностей, похищенных из музея Дрездена

Обнаружены драгоценности, украденные из исторической коллекции произведений искусства Дрездена в 2019 году. Это уже назвали рождественским..

Дата загрузки: 2022-12-20

«Рождественским чудом» назвали возврат драгоценностей, похищенных из музея Дрездена

Обнаружены драгоценности, украденные из исторической коллекции произведений искусства Дрездена в 2019 году. Это уже назвали рождественским чудом. Тогда было похищено ценностей на 120 миллионов долларов.

[Юрген Шмидт, представитель прокуратуры Дрездена]:
«Спецназ департамента полиции Дрездена изъял 31 предмет. Среди них польский орден Белого Орла и украшение для шляпы».

Эти ценности входили в одну из величайших коллекций произведений искусства в Европе. Она включала 4300 бриллиантов оценочной стоимостью более 113 миллионов евро.

[Марион Аккерман, гендиректор музеев Дрездена]:
«Конечно, когда получаешь такие замечательные новости в преддверии Рождества, то начинаешь верить в рождественские чудеса. Это просто невероятно, и все радуются».

Прокуратура считает, что воры заранее пропилили часть оконной решётки музея «Зелёные своды» в Дрездене, чтобы как можно быстрее проникнуть в здание во время ограбления.

Среди ценностей, которые пока не обнаружили, остаётся знаменитый плечевой бант, в который вмонтирован очень крупный Белый дрезденский бриллиант.
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