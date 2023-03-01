Пассажиры устраивают бунты в аэропортах Колумбии из-за отмены рейсов

Сотни пассажиров застряли в аэропортах по всей Колумбии, поскольку местный лоукостер Viva Air приостановил полёты и..

Сотни пассажиров застряли в аэропортах по всей Колумбии, поскольку местный лоукостер Viva Air приостановил полёты и прекратил продажу билетов.

Уже начались беспорядки. Люди в знак протеста блокируют проходы в терминалах.

[пассажир]:

«Ничего, абсолютно ничего. Авиакомпания не отвечает, Министерство транспорта тоже. Ни на что. Конечно, пассажиры создают проблемы, но если этого не делать, то кто нам ответит?»

Министр транспорта Колумбии Гильермо Рейес сказал, что пассажиров пытаются доставить другие компании. Однако помогли далеко не всем.

[пассажир]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Компания Viva нас не проинформировала. Застряло около 100 пассажиров. Билет авиакомпании LATAM до Лимы стоит 1500 долларов. Это слишком дорого».

Авиакомпания говорит, что столкнулась с финансовыми трудностями. Теперь она ожидает от правительства разрешения на слияние с другим колумбийским авиаперевозчиком.

[Хорхе Уркихо, полицейский]:

«Полиция должна обеспечивать общественный порядок и гарантировать права и свободы людей, которые отправляются в путешествие, и у которых другие рейсы. В этом случае мы сопровождаем людей, которые застряли в аэропорту, и стараемся максимально им помочь».

Финансовые трудности Viva Air связаны с пандемией коронавируса, ростом цен на топливо в 2022 году и обесцениванием колумбийского песо.

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