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Гонками на самодельных тележках открыли рождественский сезон в Каракасе

Гонками на самодельных тележках открыли рождественский сезон в Каракасе

Улицы Каракаса превратились в гоночную трассу. Сотни венесуэльских детей мчатся по ним на самодельных тележках. В..

Дата загрузки: 2022-12-20

Гонками на самодельных тележках открыли рождественский сезон в Каракасе
Улицы Каракаса превратились в гоночную трассу. Сотни венесуэльских детей мчатся по ним на самодельных тележках. В соревнованиях участвуют и взрослые. Такие гонки называются «карручас». Здесь их проводят в рождественский сезон.

Организаторы хотят объединить местных жителей и отвлечь детей от видеоигр и смартфонов.

[Эдвин Асеведо, глава фонда El Retiro Carts]:
«Это порождает командный дух, создаёт ценности и принципы. И это работа всей семьёй, потому что родители вместе с детьми делают тележку. Все вместе поддерживают эту прекрасную традицию».

[Юлейди Мора, соорганизатор гонок]:

«Энергия здесь очень позитивная. Всем нравятся гонки, и традиция передаётся. Для детей это развлечение и возможность чего-то достичь».

Рождественские состязания проходят в 11-й раз. Каждый год в них участвуют 300 человек. Организаторы хотят распространить эту традицию и на другие города страны.
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