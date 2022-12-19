Гонками на самодельных тележках открыли рождественский сезон в Каракасе

Улицы Каракаса превратились в гоночную трассу. Сотни венесуэльских детей мчатся по ним на самодельных тележках. В..

Улицы Каракаса превратились в гоночную трассу. Сотни венесуэльских детей мчатся по ним на самодельных тележках. В соревнованиях участвуют и взрослые. Такие гонки называются «карручас». Здесь их проводят в рождественский сезон.

Организаторы хотят объединить местных жителей и отвлечь детей от видеоигр и смартфонов.

[Эдвин Асеведо, глава фонда El Retiro Carts]:

«Это порождает командный дух, создаёт ценности и принципы. И это работа всей семьёй, потому что родители вместе с детьми делают тележку. Все вместе поддерживают эту прекрасную традицию». [Юлейди Мора, соорганизатор гонок]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Рождественские состязания проходят в 11-й раз. Каждый год в них участвуют 300 человек. Организаторы хотят распространить эту традицию и на другие города страны.

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