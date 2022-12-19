Гонками на самодельных тележках открыли рождественский сезон в Каракасе

Улицы Каракаса превратились в гоночную трассу. Сотни венесуэльских детей мчатся по ним на самодельных тележках. В..
Дата загрузки: 2022-12-20
Организаторы хотят объединить местных жителей и отвлечь детей от видеоигр и смартфонов.
[Эдвин Асеведо, глава фонда El Retiro Carts]:
«Это порождает командный дух, создаёт ценности и принципы. И это работа всей семьёй, потому что родители вместе с детьми делают тележку. Все вместе поддерживают эту прекрасную традицию».
[Юлейди Мора, соорганизатор гонок]:
«Энергия здесь очень позитивная. Всем нравятся гонки, и традиция передаётся. Для детей это развлечение и возможность чего-то достичь».
Рождественские состязания проходят в 11-й раз. Каждый год в них участвуют 300 человек. Организаторы хотят распространить эту традицию и на другие города страны.
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