Девушкам, учащимся в университетах Афганистана, запретили вход в студенческие городки. Группировка Талибан*, запрещённая в России и..

«Идите домой»: девушек больше не принимают в вузы Афганистана

Девушкам, учащимся в университетах Афганистана, запретили вход в студенческие городки. Группировка Талибан*, запрещённая в России и других странах, объявила, что женщины будут отстранены от высшего образования.

Об этом решении администрация талибов* уведомила Министерство образования в письме.

[Мириам, студентка Кабульского Университета]:

«Когда мы подошли к университету, я увидела, что там странная обстановка. У ворот были припаркованы военные джипы талибов*, и они вели себя очень плохо. Они говорили нам: «Идите домой, у девушек больше нет права учиться»».

Ещё одна жительница Кабула по имени Сахар говорит, что порвала все свои конспекты, когда услышала об этих новостях. Она собиралась отнести документы в Кабульский Университет, но на входе путь ей преградили боевики.

[Сахар, жительница Кабула]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Запрет на женское образование, вероятно, помешает администрации талибов* добиваться международного признания и отмены санкций, которые серьёзно подрывают экономику.

Миссия ООН по содействию Афганистану обратилась к группировке с просьбой немедленно отменить это решение. Она также призвала власти вновь открыть школы для девочек старших классов. Сейчас им разрешено посещать уроки лишь до шестого.

Несколько официальных лиц Талибана в последние месяцы высказались в пользу женского образования. Однако последнее слово при принятии важных решений остается за верховным духовным лидером талибов.

*Талибан – группировка, которая в России признана террористической и запрещена

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