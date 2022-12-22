«Идите домой»: девушек больше не принимают в вузы Афганистана

Девушкам, учащимся в университетах Афганистана, запретили вход в студенческие городки. Группировка Талибан*, запрещённая в России и..
Дата загрузки: 2022-12-22
Об этом решении администрация талибов* уведомила Министерство образования в письме.
[Мириам, студентка Кабульского Университета]:
«Когда мы подошли к университету, я увидела, что там странная обстановка. У ворот были припаркованы военные джипы талибов*, и они вели себя очень плохо. Они говорили нам: «Идите домой, у девушек больше нет права учиться»».
Ещё одна жительница Кабула по имени Сахар говорит, что порвала все свои конспекты, когда услышала об этих новостях. Она собиралась отнести документы в Кабульский Университет, но на входе путь ей преградили боевики.
[Сахар, жительница Кабула]:
«Мы призываем международное сообщество нас поддержать, провести переговоры с Талибаном* и добиться того, чтобы мы продолжили образование. Учёба – это то, что я люблю больше всего».
Запрет на женское образование, вероятно, помешает администрации талибов* добиваться международного признания и отмены санкций, которые серьёзно подрывают экономику.
Миссия ООН по содействию Афганистану обратилась к группировке с просьбой немедленно отменить это решение. Она также призвала власти вновь открыть школы для девочек старших классов. Сейчас им разрешено посещать уроки лишь до шестого.
Несколько официальных лиц Талибана в последние месяцы высказались в пользу женского образования. Однако последнее слово при принятии важных решений остается за верховным духовным лидером талибов.
*Талибан – группировка, которая в России признана террористической и запрещена
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