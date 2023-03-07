Яркие краски и смех: в Индии и Непале празднуют «Холи»

Яркие краски, смех и улыбки. В Непале встречают весну и отмечают праздник «Холи». Он длится несколько..
Дата загрузки: 2023-03-07
Яркие краски, смех и улыбки. В Непале встречают весну и отмечают праздник «Холи». Он длится несколько дней, и в это время каждый рискует быть разукрашенным цветным порошком. Правда, все участники фестиваля этому только рады.
[турист из США]:
«Этим утром мы гуляем, наслаждаемся красками, людьми и всем происходящим».
[туристка из ЮАР]:
«Я абсолютно счастлива быть здесь. Всё просто замечательно».
А это индийский штат Уттар-Прадеш. Здесь «Холи» также празднуют и стар, и млад. А в этот раз к ним присоединились и вдовы. Обычно они не участвуют в фестивале. Раньше это считалось плохим предзнаменованием, но теперь к овдовевшим женщинам относятся снисходительнее.
[участница фестиваля]:
«И молодые, и пожилые празднуют «Холи». Так почему нельзя вдовам? Мы не должны относиться к ним как-то иначе. Они тоже имеют право участвовать в фестивале».
[участница фестиваля]:
«Сегодня я чувствую себя великолепно. В этом году у нас нет цветного порошка, но мы посыпаем друг друга лепестками цветов. Здесь полно народу. Люди пришли сюда за счастьем».
«Холи» – один из самых ярких индуистских праздников. Индийские легенды предлагают несколько версий его появления. Согласно одной, начало традиции положил индуистский бог Кришна. Однажды он решил поиграть с девушками-пастушками, чтобы подразнить свою возлюбленную Радху. Кришна начал осыпать пастушек разноцветными порошками, но те его прогнали.
Теперь порошки – неизменный атрибут праздника. Их делают из различных трав. Индийцы уверены, что обычай полезен для здоровья, поскольку помогает укрепить ослабший за зиму иммунитет.
Фестиваль красок проходит в Индии, Непале, Пакистане, Шри-Ланке и других странах. Праздник отмечают в феврале или марте.
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