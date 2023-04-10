Военные истребители Тайваня совершили несколько взлётов и посадок с базы ВВС на севере острова. Полёты активизировались..

Тайвань в состоянии повышенной готовности после начала военных учений в Китае

Военные истребители Тайваня совершили несколько взлётов и посадок с базы ВВС на севере острова. Полёты активизировались после того, как Китай начал военные учения, симулируя удары по Тайваню.

Пекин считает демократически управляемое государство собственной территорией. Трёхдневные учения он начал в субботу. Они стартовали спустя день после короткого визита тайваньского президента Цай Инвэнь в США и её встречи со спикером Палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти.

Министерство обороны Тайваня говорит, что за последние сутки зафиксировало близ острова более 70 китайских самолётов и девять судов. Оно также сообщило, что армия Тайваня находится в боевой готовности.

Некоторые жители Тайбэя считают, что перспектива полномасштабного вторжения по-прежнему невысокая.

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[жительница Тайбэя]:

«Желание аннексировать Тайвань довольно странное. Они говорят, что между Китаем и Тайванем есть какая-то связь и нужно нас аннексировать? Это звучит неразумно. Хотя исторически были некоторые связи, но это не означает, что Тайвань принадлежит Китаю». [житель Тайбэя]:

«Большинство людей, вероятно, не боится. В основном поскольку все думают, что Китай точно не начнёт войну. Им не нужно начинать войну, они могут использовать другие методы (надавить на Тайвань). Если какая-либо страна использует военную силу, в глазах других народов она не будет считаться сильной».

Впрочем, коммунистический Китай в последнее время неоднократно давал понять, что может захватить остров силой. При этом правительство США заявило, что в случае вторжения не исключает возможности направить на Тайвань своих военных.

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