Канада заблокировала TikTok на устройствах госслужащих из соображений безопасности

Канада заблокировала китайское приложение для социальных сетей TikTok на государственных устройствах, заявив, что оно представляет неприемлемый..

Канада заблокировала китайское приложение для социальных сетей TikTok на государственных устройствах, заявив, что оно представляет неприемлемый уровень риска для конфиденциальности и безопасности.

Как сообщили в Министерстве финансов, правительство также предприняло шаги, чтобы заблокировать загрузку приложения федеральными служащими в будущем. В заявлении ведомства отмечается, что методы сбора данных TikTok обеспечивают значительный доступ к содержимому телефона.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо говорит, что это решение может побудить других жителей Канады «задуматься о безопасности своих данных».

[Джастин Трюдо, премьер-министр Канады]:

«Мы принимаем решение, что для государственных служащих, для государственного оборудования лучше не иметь доступа к Tik Tok из-за беспокойства людей в отношении безопасности».

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TikTok заявил, что разочарован решением Канады.

Между тем, федеральные регуляторы Канады также проводят совместное расследование в отношении приложения, принадлежащего китайской фирме ByteDance. Они опасаются, что платформа собирает, использует и раскрывает личную информацию пользователей.

Отношения между Оттавой и Пекином в последние годы были напряжёнными по разным причинам. В том числе Оттава обвиняла Китай в том, что тот пытался повлиять на канадские выборы и ведёт шпионскую деятельность в воздухе и на море.

Пекин эти обвинения отвергает и называет их спекуляцией и клеветой.

Напомним, в США также запретили TikTok на устройствах госслужащих. Белый дом дал месяц на удаление приложения.

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