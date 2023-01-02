Как мир встретил 2023-й год

Среди первых Новый 2023 год встречают жители Новой Зеландии. Шоу фейерверков с 328-метровой Sky Tower в..

Среди первых Новый 2023 год встречают жители Новой Зеландии. Шоу фейерверков с 328-метровой Sky Tower в Окленде вернулось после отмены прошлогоднего шоу из-за коронавируса. Световое представление длилось пять минут. На него потратили 500 килограммов пиротехники.

Жители Гонконга также были в числе первых, кто вошёл в 2023-й. Мультимедийное световое шоу прошло над гаванью Виктория. Это было крупнейшее празднование для города с 2019 года.

Тайвань открыл 2023 год эффектным фейерверком со знаменитого небоскрёба Taipei 101. В пятиминутном шоу использовали лазеры и фейерверки.

Массовые празднования прошли и в материковом Китае, поскольку там ослабили коронавирусные ограничения. В полночь десятки тысяч людей отпустили воздушные шары в небо в Ухане, откуда и начал распространяться COVID.

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Бангкок встретил Новый год над Храмом рассвета. Мероприятие, организованное Управлением по туризму Таиланда, сопровождалось пятиминутным шоу фейерверков. В этом году страна надеется вернуть себе то число путешественников, которое было до пандемии.

В Москве в этом году фейерверков не было. Прохожие любовались только праздничной иллюминацией. Зато в Дубае ночное небо осветило традиционное пиротехническое шоу с самого высокого небоскрёба мира. Затем масштабный фейерверк прошёл в соседнем эмирате Рас-Аль-Хайма.

Это Париж. Здесь салют по-традиции над Триумфальной аркой. На Елисейских полях собрались тысячи зрителей.

[жительница Парижа]:

«Желаю мира, мира для всех. И более доступных цен на товары. Жить нынче дорого и больно, особенно дорого на заправках».

В Берлине традиционный фейерверк над Бранденбургскими воротами отменили. Но это не остановило местных жителей, и в полночь салюты были видны со всех сторон.

В Лондоне впервые после длительной реставрации над Темзой в Новый год бил Биг-Бен. Празднования сопровождались салютом.

В Бразилии на пляже Копакабана тоже развлекали масштабным пиротехническим шоу.

Наконец, в Нью-Йорке в полночь по знаменитому флагштоку спустился Новогодний шар. 2023 год встретили традиционными поцелуями на Таймс-сквер.

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