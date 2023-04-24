Страны ведут экстренную эвакуацию своих граждан из Судана, где продолжаются ожесточённые бои за власть. В частности..

Из Судана эвакуируют иностранных граждан, но тысячи по-прежнему остаются в стране

Страны ведут экстренную эвакуацию своих граждан из Судана, где продолжаются ожесточённые бои за власть. В частности в столице Хартуме и близлежащих городах.

Четыре военных самолёта уже вывезли из страны 343 иорданца, палестинца, иракца, сирийца и немца. Власти Судана организовали вылеты из Порта-Судана в 650 километрах от Хартума.

Самолёты приземлились в Аммане, столице Иордании. Люди рассказывают, что покидали свои дома под пулями.

[Хадиль Ибрагим, эвакуированная]:

«Когда всё началось, мы спали и не ожидали, что такое случится. Было сложно. Около пяти дней мы жили без электричества и воды. Потом перебрались в дом друга, сидели там под обстрелом и готовились в любую минуту умереть».

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Главный международный аэропорт в Хартуме закрыт из-за боёв. В итоге тысячи иностранцев, в том числе сотрудники посольств, работники гуманитарных организаций и студенты не могут улететь домой.

Боевые действия продолжаются в стране с 15 апреля. Армия противостоит военизированным формированиям, которые пытаются захватить власть. Всё это сопровождается авиаударами. Сообщается, что в результате боёв погибли уже сотни мирных граждан.

Обе стороны почти ежедневно согласовывают прекращение огня. Однако каждый раз его нарушают.

Боевые действия вспыхнули через четыре года после того, как во время народного восстания был свергнут бессменный лидер Омар аль-Башир.

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