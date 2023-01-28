Нетронутые гробницы возрастом 4300 лет нашли в Египте

Гробницы, не тронутые 4300 лет, обнаружили в Саккаре в 25 километрах от столицы Египта. Находку сделали..
Дата загрузки: 2023-01-28
[Захи Хавасс, археолог]:
«Мы нашли две гробницы. Одна относится к эпохе фараона Униса – последнего правителя V династии (Древнего царства). Другая относится к эпохе фараона Тети – первого в VI династии».
В одной гробнице на глубине 15 метров нашли известняковый саркофаг с мумией. Останки принадлежат человеку по имени Гекашепес.
[Захи Хавасс, археолог]:
«В одной гробнице мы нашли мумию человека, покрытую золотыми пластинами. Кроме того, (мы обнаружили) 14 статуй».
Найденные статуи находились в разных гробницах. Одна принадлежала священнослужителю Хнумджедефу, который также инспектировал чиновников. Гробница украшена росписью со сценами из повседневной жизни и относится к V династии. Другая гробница принадлежала хранителю тайн и помощнику великого правителя дворца.
В Саккаре находится некрополь Мемфиса – столицы Древнего царства. Всего здесь одиннадцать царских пирамид. В основном в них погребены фараоны VI династии, но также есть захоронения правителей I и II династий. А центральное место занимает гробница Джосера – фараона III династии.
Также недавно египетские археологи обнаружили десятки захоронений эпохи Нового царства в Долине царей в Луксоре. Гробницам более 3500 лет.
Сейчас учёные ищут вторую пирамиду фараона Хуни. Предполагают, что он её построил на острове Элефантина на реке Нил.
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