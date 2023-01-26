Один человек погиб и несколько получили ранения после того, как мужчина напал с мачете на священников..

Нападения с мачете и ножом в Испании и Германии: трое погибших

Один человек погиб и несколько получили ранения после того, как мужчина напал с мачете на священников и прихожан двух церквей в Испании. Это произошло в городе Альхесирас.

Личность нападавшего установлена. Это 25-летний марокканец Ясин Канджаа. Сначала он зашёл в церковь Сан-Исидро и стал спорить с прихожанами о необходимости исповедовать ислам. Вскоре он ушёл и вернулся с мачете, напав на священника и ранив его в шею. Его состояние оценивают, как тяжёлое.

Затем марокканец отправился в церковь Ла-Пальма в 300 метрах оттуда. Там он также стал угрожать людям мачете. Когда священник попросил его уйти, он напал на него и убил. При этом он ранил ещё троих человек, которые пытались его остановить.

Нападавший пытался скрыться, однако в итоге его арестовала полиция. Мотивы его пока не известны.

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Между тем, в Германии мужчина напал с ножом на пассажиров регионального поезда. В итоге погибло двое, семь получили ранения.

Инцидент произошёл в земле Шлезвиг-Гольштейн в поезде, который следовал из Киля в Гамбург.

Движение поездов на линии приостановили. Самого нападавшего задержали на вокзале. Он тоже получил ранения. Его личность пока не раскрывается. Известно только, что ему от 20 до 30 лет.

[Сабина Зюттерлин-Ваак, региональный министр внутренних дел]:

«Есть восемь раненых, среди них трое тяжелораненых. Они проходят лечение в больнице Ноймюнстера. Один из пострадавших – предполагаемый подозреваемый. Он был задержан, и здесь, пожалуй, следует упомянуть, что пассажиры, по-видимому, действовали очень мужественно. Похоже, они предотвратили худшее».

Мотивы этого нападения пока тоже не известны.

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